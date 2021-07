Death Stranding Director’s Cut arrive le 24 septembre

Au cours de sa présentation State of Play d’hier, Sony et Kojima Productions ont officialisé Death Stranding Director’s Cut.

Cette version définitive du jeu mettant en vedette l’acteur Norman Reedus sera distribuée à compter du 24 septembre 2021 sur PlayStation 5. Si vous possédez la version PlayStation 4, vous devrez débourser 9,99 $ pour la mise à niveau.

La Director’s Cut ajoute une tonne de contenu en plus de revoir le système de combat. Voici les informations officielles partagées par Sony :

Doté du système unique Social Strand qui permet aux joueurs de rester connectés avec d’autres joueurs du monde entier, Death Stranding Director’s Cut est un jeu d’action et d’aventure en monde ouvert qui défie les genres avec Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux et Lindsay Wagner, entièrement remasterisé et bonifié pour les consoles PlayStation 5.

La Director’s Cut de Death Stranding est remplie de nouveau contenu et de fonctionnalités de jeu améliorées. Nous introduisons plus d’armes, d’équipements et de véhicules, une variété de nouveaux modes, de missions et de zones à explorer, des scénarios plus longs et des améliorations de l’interface utilisateur. Nous allons également ajouter de nouvelles fonctionnalités en ligne, notamment le jeu entre amis et les classements; plus d’informations à ce sujet seront divulguées prochainement!

Le contenu que nous introduisons dans Death Stranding Director’s Cut a été conçu et développé à partir de zéro, après le lancement du premier Death Stranding. Qu’il s’agisse de la zone du champ de tir, des missions supplémentaires ou du tout nouveau mode de course Fragile Circuit, l’objectif était d’introduire du nouveau contenu qui élargirait le monde de Death Stranding tout en améliorant l’expérience de jeu.

Le nouveau contenu n’est pas non plus simplement ajouté, il a été soigneusement intégré à l’expérience de base du jeu et sera disponible en le découvrant au fur et à mesure que vous jouerez. La plupart du nouveau contenu est assez facile à trouver, bien qu’il y ait quelques éléments qui prendront un certain temps à trouver et à débloquer. Bien que je ne puisse pas encore entrer dans les détails des nouvelles missions et de l’histoire étendue, je peux vous dire que quelques indices ont été ajoutés à la dernière bande-annonce que nous avons publiée et qui donnent quelques indications sur ce à quoi vous pouvez vous attendre. Nous aurons plus d’informations à ce sujet dans les semaines à venir, mais je peux d’ores et déjà confirmer que tout le contenu de Half-Life et Cyberpunk 2077 introduit dans la version PC de Death Stranding sera également disponible dans Death Stranding Director’s Cut.

Fonctionnalités PlayStation 5

Découvrez les effets environnementaux grâce au retour haptique de la manette sans fil DualSense

Rapprochez-vous de l’univers de Death Stranding grâce à la résistance adaptative de la gâchette

Écoutez les effets sonores prendre vie en Audio 3D (nécessite un casque compatible)

Plongez rapidement dans l’action grâce au SSD ultra rapide de la console PlayStation 5 et aux temps de chargement quasi instantanés

Choisissez entre deux modes d’affichage : le mode Performance, avec une conversion 4K et jusqu’à 60 images par seconde, ou le mode Fidélité, en 4K natif, avec prise en charge de l’ultra-largeur et du HDR

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca