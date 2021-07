Mind Detonator, une nouvelle initiative jeux vidéo en zone rurale

Les fondateurs d’Arrowhead Game Studios, qui sont à l’origine du jeu Magicka, investissent désormais dans la société Mind Detonator, dont le concept commercial consiste à capter les talents à un stade très précoce et à former la prochaine génération de développeurs et développeuses de jeux situés loin des grandes villes.

« Mind Detonator est une initiative fantastique qui nous donne l’occasion de rendre la pareille et de permettre à d’autres personnes de prendre part à un voyage tout aussi fantastique que le nôtre. J’aurais vraiment aimé qu’il y ait quelque chose de similaire lorsque nous avons créé notre entreprise », a déclaré Johan Pilestedt, PDG de fondateur d’Arrowhead Game Studios.

Mind Detonator est un investissement unique dans les entreprises de jeux vidéo en phase de démarrage. Il s’agit d’une combinaison de soutien local, d’investisseurs locaux et de développeurs et développeuses de jeux internationaux qui s’entraident pour créer les meilleures conditions de réussite en développement de jeux.

Qualité de vie et concentration totale sur le jeu

Mind Detonator a l’ambition d’ouvrir des villages du jeu dans les zones rurales de différents pays afin d’offrir un financement aux équipes de développeurs et développeuses qui débutent dans la région nordique. Ce qui est offert, c’est la possibilité de créer des jeux à temps plein, sans avoir à se plier aux exigences traditionnelles des incubateurs pour apprendre à gérer une entreprise en même temps. Désormais, toute la journée de travail peut être consacrée à la création du jeu. Pendant leur temps libre, les équipes peuvent se ressourcer et trouver une nouvelle énergie dans l’environnement arctique.

« Mind Detonator innove. Dans le cadre de notre travail de construction de l’Arctic Game Lab, nous avons beaucoup étudié les incubateurs et autres initiatives visant à promouvoir la croissance des développeurs et développeuses de jeux et nous avons trouvé notre solution unique. Avec nos partenaires, nous avons trouvé un moyen d’avancer : les équipes que nous accueillons reçoivent un financement de base qui leur permet de bénéficier d’un temps de développement pendant une année complète, d’un logement, d’un studio et de la possibilité d’un financement supplémentaire après un an, tout en sachant que pendant cette période, nous prenons également des fonctions dans les équipes. Nous pensons que cette approche, combinée à notre réseau et à celui d’Arrowhead, peut conduire à des productions de jeux qui trouvent leur public », a affirmé Lars Lindblom, PDG et fondateur de Mind Detonator.

En octobre 2021, notre premier village de jeux ouvrira ses portes dans la ville de Jörn, dans le nord de la Suède. Un investissement qui est influencé par les exigences de la nouvelle ère avec l’anti-urbanisation et la durabilité avec une gare locale et un bus faisant la navette avec la station de ski non loin de là. C’est là, à Jörn, que cinq équipes comptant chacune jusqu’à cinq personnes commenceront leur voyage. Il est toutefois encore possible de poser sa candidature. À long terme, Mind Detonator vise à ouvrir d’autres villages de jeux, dans d’autres pays, et à réaliser au moins 15 investissements par an.

« Notre première étape consistera à faire venir des talents et des équipes des pays nordiques pour valider le concept. La deuxième étape consistera à créer des villages du jeu dans un plus grand nombre de pays afin de pouvoir aider les équipes de jeu internationales, quel que soit leur pays », a commenté Michael Stenmar, un vétéran de l’industrie désormais en charge de dénicher des talents pour l’initiative Mind Detonator.

Pour aller plus loin : http://minddetonator.com/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca