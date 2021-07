Hunt: Showdown ajoute la carte DeSalle sur les serveurs PC

Crytek est très heureux d’annoncer que les joueurs de Hunt: Showdown peuvent désormais se lancer dans une série de nouveaux défis avec l’arrivée de la nouvelle carte nommée DeSalle sur les serveurs tests PC. DeSalle sortira ensuite sur les serveurs PC, PlayStation 4 et Xbox One plus tard dans l’été.

Cette nouvelle carte est la première à être proposée en trois ans et étend ainsi le nombre de cartes disponibles à 3, avec Still Water Bayou et Lawson Delta.

Un nouveau thème automnal inquiétant donne le ton et l’ambiance qu’offre DeSalle, où les joueurs partiront à la chasse aux indices, affronteront des monstres, d’autres joueurs et des nouveaux ennemis Miner Grunt, équipés de casques lumineux qui vous aveugleront.

DeSalle propose 16 nouvelles zones distinctes combinant les ruines de deux villes de l’Ouest avec de vastes étendues montagneuses, industrielles et agricoles. Les nouveaux éléments urbains de la carte comprennent une prison, une église, une banque et un saloon. Les joueurs chasseront et combatteront également dans un chantier naval, un moulin à eau, un fort, une carrière, une mine de charbon et dans d’autres nouvelles zones.

« Nous sommes très heureux de sortir DeSalle, une carte qui apportera une nouvelle ambiance au bayou », a déclaré Fatih Özbayram, producteur sénior sur Hunt: Showdown.

« DeSalle est fait pour apporter plus de verticalité au jeu avec des zones escaladables où les joueurs peuvent ainsi prendre de la hauteur. Cette nouvelle carte présente un large éventail de possibilités dans son gameplay et davantage d’options pour que les joueurs puissent atteindre leurs cibles, qu’ils errent dans les rues de la ville, qu’ils traquent dans un chantier naval, ou qu’ils explorent les profondeurs d’une carrière ».

Hunt: Showdown est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Les joueurs peuvent en découvrir plus sur le site officiel www.huntshowdown.com .

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca