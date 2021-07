Après Zelda NES, un exemplaire de Super Mario 64 se vend plus de 1,5 M$

Un exemplaire neuf et scellé de Super Mario 64 vendu plus d’1,5 million de dollars

Pour ceux et celles qui pensaient que la collection de jeux vidéo n’était qu’une folie passagère, revoyez votre copie. En effet, un exemplaire neuf et scellé de Super Mario 64 vient de se vendre plus de 1,5 million de dollars américains. On n’ose même pas vous donner le prix en dollars canadiens, vous tomberiez de votre chaise.

Vendue via la maison d’enchère Heritage Auctions, la même que pour l’exemplaire de The Legend of Zelda dont nous vous parlions cette fin de semaine, l’exemplaire de Super Mario 64 est neuf et scellé par le même procédé. Cependant, la boîte en plexiglas renfermant le jeu de plateforme 3D affiche un score de 9,8 sur l’échelle de Wata soit huit dixième de plus que le jeu d’action et d’aventure, ce qui a son importance au final. D’après le site de Wata, la note de 9,8 est réservée aux jeux qui sont dans un état irréprochable et le plus complet possible. De plus, une note de A++ est attachée à ce jeu, ce qui le rend encore plus attirant pour une collection.

À titre de comparaison, un exemplaire neuf et scellé du même jeu avec une note de 9,4 sur l’échelle de Wata s’est vendu « seulement » 5 520 $ le 13 septembre 2020 toujours via Heritage Auctions. Mais n’allez pas croire que tous vos vieux jeux valent ce prix, ce serait comme croire au Père Noël.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca