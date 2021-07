FIFA 22 s’échauffe en vue d’une sortie en octobre

Par voie de communiqué, Electronic Arts a annoncé que sa simulation de soccer FIFA 22 sera commercialisée à compter du 1er octobre 2021. Elle sera distribuée sur PC (Origin, Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox one et Xbox Series.

Ce nouveau volet de la franchise s’appuiera sur la technologie HyperMotion, qui « a permis l’intégration de la toute première capture de mouvement de 22 footballeurs professionnels jouant à haute intensité. De plus, l’algorithme d’apprentissage automatique exclusif d’EA apprend à partir de plus de 8,7 millions d’images de capture de match avancée, puis écrit de nouvelles animations en temps réel pour créer des mouvements organiques de football à travers une variété d’interactions sur le terrain. Qu’il s’agisse d’un tir, d’une passe ou d’un centre, HyperMotion transforme la façon dont les joueurs se déplacent avec et sans le ballon ».

EA a sélectionné Kylian Mbappé du PSG pour honorer la jaquette de FIFA 22 une deuxième année consécutive. Il fait désormais partie d’un club sélect de joueurs à l’honneur plusieurs années de suite aux côtés de légendes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Figurer sur deux jaquettes FIFA consécutives est extraordinaire », a déclaré Kylian Mbappé. « J’ai une relation très spéciale avec le jeu et j’ai hâte de profiter de FIFA 22 à vos côtés à tous ».

Propulsé par HyperMotion, FIFA 22 combine la capture avancée de matchs 11v11 et une technologie exclusive d’apprentissage automatique pour offrir l’expérience de football la plus réaliste, la plus fluide et la plus réactive sur les consoles next-gen et dans les stades, dévoilant l’émotion brute, la passion et la physicalité du jeu mondial.

Le nouveau jeu offre également des fonctionnalités profondes et innovantes dans d’autres parties du gameplay et dans nos modes les plus populaires, notamment le mode Carrière, Volta, Pro Club et FIFA Ultimate Team. Les fans peuvent s’attendre à plus de cohérence et à des personnalités distinctes entre les poteaux avec une refonte complète du système de gardien de but, une toute nouvelle expérience Créer un club en mode Carrière, un gameplay réimaginé dans Volta, et l’introduction de FIFA Ultimate Team Heroes, des objets entièrement nouveaux qui représentent les histoires et la gloire des joueurs cultes et des favoris des fans. D’autres informations sur les innovations de FIFA 22 suivront au cours de l’été.

Avec plus de 17 000 joueurs répartis dans plus de 700 équipes, plus de 90 stades et plus de 30 ligues, FIFA 22 est le seul endroit où vous pouvez jouer dans des compétitions emblématiques telles que l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la toute nouvelle UEFA Europa Conference League, la Premier League, la Bundesliga, la LaLiga Santander, la CONMEBOL Libertadores et la CONMEBOL Sudamericana.

Site officiel : https://www.ea.com/games/fifa/fifa-22/buy

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca