Fanatec produira des périphériques officiels pour Gran Turismo 7

Après l’affichage d’un test bêta avant l’heure, Gran Turismo 7 fait encore parler de lui. Cette fois, nous apprenons que l’entreprise Fanatec a été choisie pour créer de nouveaux périphériques à utiliser avec la simulation de course.

Ces périphériques tireront pleinement parti de la technologie de retour de force (force feedback). Pour l’instant, aucun produit n’a été présenté; le premier sera révélé au cours des prochaines semaines. Toutefois, des images d’un volant en développement ont fuité il y a quelques jours comme vous pouvez voir ci-dessous :

« Pendant de nombreuses années, Kazunori Yamauchi a repoussé les limites du côté logiciel et a joué un rôle majeur dans la popularisation du genre simulation de course. Nous avons maintenant uni nos forces dans le but commun de continuer à fusionner les courses virtuelles et réelles. Nous avons plusieurs projets passionnants en préparation et j’ai hâte de voir comment ils se comporteront dans Gran Turismo », a déclaré Thomas Jackermeier, président d’Endor AG.

« Fanatec est à la pointe de la technologie du matériel de simulation depuis de nombreuses années. Si la qualité et les performances de leurs produits sont impressionnantes, c’est leur volonté d’innover dans les sports mécaniques qui résonne le plus en nous. Polyphony Digital et Fanatec partagent ce même esprit et cette ambition à long terme, et je suis très enthousiaste à l’idée de ce que nous pouvons créer ensemble », a ajouté Kazunori Yamauchi, producteur de la série Gran Turismo.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca