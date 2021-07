Truth Quest : un premier DLC pour le jeu Maneater

Tripwire Interactive a annoncé un premier contenu téléchargeable (DLC) pour Maneater intitulé Truth Quest. Ce dernier sera offert à compter du 31 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One au coût de 14,99 $ US.

Mettant en scène le protagoniste titulaire, un requin taureau évolué, et le journaliste d’investigation/narrateur Trip Westhaven, Maneater: Truth Quest transporte les joueurs dans le terrier des sombres secrets et conspirations qui entourent Port Clovis et la Naval Wildlife Organization (NWO). À l’origine, les histoires d’animaux se dotant d’os comme d’une armure, émettant des toxines mangeuses de chair ou utilisant l’électricité comme arme n’étaient que de vieilles histoires de pêcheurs. Jusqu’à ce que les théoriciens de la conspiration du monde entier désignent le Mangeur original comme une preuve solide de la dissimulation du gouvernement. Trip Westhaven, au bord de la folie, lance sa chaîne ViewTube « Truth Quest » pour emmener ses disciples, les « Questers », en eaux profondes afin de découvrir les sombres secrets qui se cachent derrière cette histoire.

Maneater: Truth Quest transporte les joueurs sur une toute nouvelle île au large de Port Clovis et propose de nouvelles évolutions, de nouveaux défis, une nouvelle faune et bien plus encore. Les joueurs prendront une fois de plus le contrôle du prédateur suprême de la mer pour manger, explorer et évoluer vers le sommet de la chaîne alimentaire. Ceux et celles qui souhaitent tester l’eau peuvent également se réjouir d’un épisode pilote gratuit, qui présente certains des nouveaux objectifs que les joueurs peuvent se mettre sous la dent tout en découvrant les mystères qui se cachent sous l’eau. Cet épisode pilote comprend environ 10 à 15 minutes de jeu et a pour but de donner un avant-goût de ce qui est à venir dans la version complète de Maneater: Truth Quest.

Principaux ajouts

Nouvelle sélection d’évolutions

Le niveau maximal passe à 40

Cinq nouvelles évolutions d’organes avec un emplacement d’organe supplémentaire débloqué au niveau 35 (nécessite le DLC)

Nouvelle faune

Nouveau Prédateur Apex « Uber »

Nouvelles créatures de chasse évoluées

Nouvelles forces militaires pour le système de chasseurs de primes

Les forces militaires terrestres lanceront des attaques depuis les plages et les fortifications

Les hélicoptères chasseront par voie aérienne

Cinq nouveaux boss de chasseurs de primes

Nouvelles armes et nouveaux véhicules pour les chasseurs de primes militaires

Nouveaux types d’objectifs

Échec de la communication : détruisez l’objectif cible à l’aide de coups de queue

Contre la montre : nagez à travers les anneaux avant que le temps ne soit écoulé!

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca