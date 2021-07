Lightning Returns Final Fantasy XIII mis à jour sur Steam!

Une mise à jour sur Steam pour Lightning Returns Final Fantasy XIII

Une fois n’est pas coutume : Square Enix vient de mettre à jour l’un de ses anciens titres, à savoir Lightning Returns Final Fantasy XIII. Cet épisode qui clôt la trilogie du treizième épisode est sorti en 2015 sur Steam et n’avait reçu qu’un seul patch en 2016. Eh bien cinq ans plus tard, le voici corrigé à nouveau. Plus précisément, il s’agit d’une mise à jour qui corrige « l’absence de doublage pour Lightning à certains moments où elle devait parler ». On imagine facilement la frustration des joueurs et des joueuses qui se retrouvaient littéralement sans voix à certains passages.

On ne peut aussi s’empêcher de penser que cette mise à jour intervient alors que la trilogie (la meilleure trilogie du jeu vidéo à mon avis mais j’y reviendrai plus tard) est annoncée pour une sortie sur le Xbox Game Pass depuis 2019. Si l’on regarde les autres épisodes portés sur les consoles concurrentes, on se rend compte que tous ont été à un moment ou à un autre disponibles sur le Xbox Game Pass.

En ce moment on trouve Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII Remastered, Final Fantasy X/X-2 Remaster et Final Fantasy XII The Zodiac Age. On se demande où est passé le IX, mais c’est une autre question pour un autre moment. Quant à Final Fantasy XI, on sait qu’une nouvelle version était en développement pour appareils mobiles avant d’être annulée, et vu le succès du XIV, et comme il est pratiquement gratuit partout, il ne reste donc plus que la trilogie XIII.

Vivement qu’elle apparaisse, que je puisse me reperdre dans cet univers onirique avec l’un des meilleurs systèmes de combat de la série.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca