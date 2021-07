NBA 2K22 dribblera sur PC et consoles le 10 septembre

L’éditeur 2K Games et le studio Visual Concepts ont annoncé que la simulation de basketball NBA 2K22 sera commercialisée dès le 10 septembre. Celle-ci est en développement sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One et Xbox Series.

Luka Doncic, deux fois membre de l’équipe All-Star pour la NBA, est l’athlète qui fait la couverture de l’édition standard et du pack numérique cross-gen. De leur côté, Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant figurent sur la couverture de l’édition 75e anniversaire de la NBA. Cette dernière présente une illustration peinte par Charly Palmer, un artiste d’Atlanta.

En Amérique du Nord, les joueurs pourront acheter une version spéciale de l’édition standard présentant Candace Parker, six fois membre de l’équipe All-Star pour la WNBA et championne de la WNBA. Cette couverture sera disponible exclusivement auprès des détaillants GameStop et EB Games, marquant ainsi la première athlète féminine en couverture dans l’histoire de la franchise.

Au Japon, les joueurs pourront également acheter une version spéciale de l’édition standard à l’effigie du joueur des Washington Wizards, Rui Hachimura, premier joueur japonais à être sélectionné au premier tour en 2019 et premier joueur japonais à atteindre les séries de la NBA.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca