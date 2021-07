Apex Legends : un papillon de nuit parmi les légendes

Hier, EA et Respawn introduisaient la prochaine légende à venir pour Apex Legends avec un court film d’animation à saveur de conte de fées. Obi, alias Seer, né sous la malédiction du papillon de nuit le jour où une planète avoisinante fût détruite, a été rejeté des siens dès la naissance, car on dit de lui et de son regard perçant qu’il causera dévastation et mort.

Le papillon est la flamme

Dans les jours précédant la sortie du film d’animation, on nous a présenté une mini-série en trois épisodes dépeignant l’origine de la malédiction du papillon de nuit. Elle raconte l’histoire d’un roi, d’une reine et de leur fille aveugle qu’ils emprisonnèrent dans une tour pour la protéger des dangers du monde.

Un jour, un jeune homme passa devant la fenêtre de la princesse en chantant et les deux tombèrent amoureux. Le roi et la reine découvrirent l’affaire et l’arrêtèrent. Lors d’une nuit où la princesse attendait son amant en vain, un papillon de nuit se présenta à elle, attiré par le feu de sa chandelle. Le papillon, fatigué de l’imprécation d’être attiré par ce qui pourrait le tuer, fit un pacte de sang avec la princesse. En échange de son aide à retrouver le jeune homme, le papillon renaîtrait sous la forme de son premier enfant.

Quand le roi et la reine découvrirent que la princesse manquait à l’appel, ils brûlèrent le jeune homme sur le bûcher. Le papillon de nuit, incapable de surmonter son attraction mortelle, se précipita dans les flammes, et la princesse le suivi. Le pacte de sang n’aboutit point et la malédiction du papillon de nuit pesa sur le royaume depuis ce jour.

Cette histoire mit la table au court film d’animation d’Obi né sous la malédiction du papillon, adoptant même celui-ci comme emblème. Seer sera disponible à la sortie de la nouvelle saison d’Apex Legends le 3 août prochain et une pleine description de ses habiletés nous sera dévoilée le 22 juillet lors d’un événement spécial EA Play.

Un texte de Karlène Gatien de Jeux.ca