Opinion – La Nintendo Switch, Wii U des temps modernes

Pour ma part, bien que certains jeux de Wii ou de Wii U seraient tentants, j’attends patiemment le retour de The Legend of Zelda: Oracle of Ages ainsi que The Legend of Zelda: Oracle of Seasons en adaptation sur la Switch tout comme l’a été The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de jouer à l’un de ces deux titres par le passé, mais qui avez eu la chance de jouer le tout récent remake de Link’s Awakening, sachez qu’Oracle of Ages et Oracle of Seasons ont été conçus de façon similaire à l’origine et comportent deux histoires distinctes qui peuvent s’interrelier grâce à un mot de passe, permettant ainsi à notre vaillant Link de découvrir le secret du héros, de vaincre les sorcières Twinrova et plus encore.