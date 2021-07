GRID Legends annoncé

Par voie de communiqué et en plein EA Play Live 2021, Electronic Arts et Codemasters ont annoncé le développement du jeu de course GRID Legends. Il franchira la ligne d’arrivée en 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.

Doté de la célèbre maniabilité de la série, GRID Legends propose des courses passionnantes et imprévisibles sur des circuits traditionnels et des circuits urbains. Le jeu est également doté d’un créateur de courses qui permettra aux joueurs de sélectionner des véhicules de classe mixte et de s’affronter sur tous les circuits, y compris les nouvelles villes de Londres et de Moscou.

Les légendaires GRID World Series reviennent et, cette année, les joueurs sont au cœur d’un documentaire qui capture chaque moment sur et en dehors de la piste. Les pilotes rencontrent des personnalités féroces, des politiques d’équipe internes et l’infâme Ravenwest Motorsport, qui espère remporter un sixième championnat du monde. Développé à l’aide d’une production virtuelle innovante, qui rapproche les joueurs de l’action, ce récit de l’outsider met en scène un casting éclectique, dont l’acteur britannique primé Ncuti Gatwa.

GRID Legends offre des sensations fortes sur chaque centimètre carré de la piste. L’intelligence artificielle unique des pilotes crée des courses imprévisibles où les voitures se bousculent pour monter sur le podium. Participez à des courses sur plus de 130 circuits, y compris des circuits réels comme Brands Hatch et Indianapolis, ou des circuits urbains emblématiques de GRID comme San Francisco, Paris, etc. Pilotez et améliorez plus de 100 véhicules, des voitures de tourisme classiques aux gros camions, en passant par les monoplaces et les camions de stade. Grâce à l’intégration du créateur de courses, les joueurs peuvent mettre leurs véhicules préférés sur la piste et s’affronter en ligne.

« GRID Legends combine tout ce que nos joueurs adorent et ajoute des fonctions de course plus exaltantes, notamment notre nouveau mode histoire épique. Nous offrons aux joueurs plus de variété et de choix, qu’il s’agisse de créer leurs courses ultimes à l’aide de notre créateur de courses ou de faire revenir le mode Drift, réclamé par la communauté. Ce n’est que le début du voyage, et nous sommes impatients d’en dévoiler davantage dans les mois à venir », a déclaré Chris Smith, directeur du jeu GRID à Codemasters.

Pour de plus amples détails, visitez le site officiel à l’adresse suivante : https://www.ea.com/fr-fr/games/grid/grid-legends

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca