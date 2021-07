Dead Space Remake confirmé par Electronic Arts

Le mois dernier, je soulevais la possibilité d’un Dead Space Remake. À son événement EA Play Live 2021, l’éditeur a confirmé le développement du jeu. Le plus étonnant, c’est que nous avons affaire à un remake dans la veine de Resident Evil 2 plutôt qu’un simple remaster. Une information d’abord partagée par Jeff Grubb, une source fiable dans l’industrie.

Le communiqué préparé par EA nous livre les premiers détails de ce Dead Space Remake. Tout d’abord, il sera développé par Motive, le studio derrière Star Wars: Squadrons. Impossible de faire appel à l’équipe originale, Visceral Games, démantelée en 2017 après avoir été reléguée au projet Battlefield Hardline. La nouvelle mouture de Dead Space, un jeu d’horreur et de survie dans l’espace, a été rebâtie à partir de zéro en vue d’une sortie sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Dead Space est développé exclusivement pour PC et les consoles de nouvelle génération, élevant le niveau d’horreur et d’immersion à des sommets sans précédent pour la franchise grâce à des visuels, un son et des contrôles époustouflants alimentés par le moteur de jeu Frostbite. Les fans découvriront une histoire, des personnages, des mécanismes de jeu améliorés et bien plus encore alors qu’ils se battront pour survivre à un cauchemar vivant à bord du vaisseau minier désolé, l’USG Ishimura, tout en découvrant l’effroyable mystère de ce qui est arrivé à l’équipage et au vaisseau massacrés…

« La franchise Dead Space a eu un impact énorme sur le genre survival horror lors de sa sortie il y a 12 ans, et c’est d’abord en tant que fan que j’ai rejoint Motive pour travailler spécifiquement sur ce jeu », a déclaré Phillippe Ducharme, producteur principal de Dead Space. « Revenir à l’original et avoir l’opportunité de le faire sur des consoles next-gen a enthousiasmé tous les membres de l’équipe. Alors que nous cherchons à moderniser le jeu, nous nous sommes adressés à des fans dévoués et les avons invités à nous faire part de leurs commentaires dès les premières étapes de la production afin de proposer le jeu Dead Space qu’ils souhaitent et que les nouveaux joueurs pourront également apprécier ».

Dans Dead Space, Isaac Clarke est un ingénieur ordinaire chargé de réparer un vaste vaisseau spatial, l’USG Ishimura, mais il découvre que quelque chose a terriblement mal tourné. L’équipage du vaisseau a été massacré et infecté par un fléau extraterrestre… et Nicole, la partenaire bien-aimée d’Isaac, est perdue quelque part à bord. Isaac est maintenant seul avec ses outils et ses compétences en ingénierie pour tenter de percer le mystère cauchemardesque de ce qui s’est passé à bord de l’Ishimura. Pris au piège avec des créatures hostiles appelées « nécromorphes », Isaac doit lutter pour sa survie, non seulement contre les terreurs croissantes du navire, mais aussi contre sa propre santé mentale qui s’effrite.

Découvrez le site officiel de Dead Space Remake dès maintenant.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca