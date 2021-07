Italy: Land of Wonders, premier jeu publié par le gouvernement italien

Le Ministère italien des Affaires étrangères (MAE) a annoncé le lancement du jeu Italy: Land of Wonders, qui vise à faire connaître le patrimoine culturel et les merveilles de l’Italie à un public mondial et aux jeunes en particulier. Graphiquement attrayant et destiné aux enfants et aux adultes, Italy: Land of Wonders dépeint la beauté et la tradition de ce pays à travers une expérience interactive et amusante. Disponible gratuitement en 11 langues, le jeu sera distribué dans le monde entier le 19 juillet pour iOS et Android, téléphones intelligents et tablettes, par l’entremise du site italiana.esteri.it, le nouveau portail du MAE dédié à la culture italienne dans le monde.

Elio est le vieux gardien de phare qui, chaque matin, à l’aide des 20 étincelles qu’il a récupérées la veille dans les 20 régions d’Italie, allume le soleil qui brillera sur le pays. Le jeu commence au coucher du soleil tandis qu’Elio – une référence à Hélios, le dieu du soleil de la mythologie grecque antique – est à la recherche d’un assistant qui puisse l’aider à accomplir sa tâche ardue. Il a convoqué un personnage mystérieux à l’extérieur du phare : le joueur, qui est entraîné dans une aventure nocturne à travers l’Italie pour récupérer 20 étincelles, éclairer le phare et faire en sorte que le soleil brille à nouveau.

Au cours de leur périple, les joueurs rencontreront cinq Gardiens, qui les guideront à la découverte de la nature, de la cuisine, de l’art, du spectacle et du design, les cinq principaux secteurs du patrimoine culturel italien. À la fin du voyage, une surprise de taille attend les joueurs : ils prendront la place d’Elio, devenant symboliquement les nouveaux Gardiens de phare, avec pour mission de protéger les trésors du pays. Mais ils devront d’abord franchir pas moins de 100 niveaux de puzzles, chacun présentant une reconstitution en 3D d’un monument emblématique de l’Italie, dans un voyage vraiment passionnant pour découvrir, pas à pas, la côte et les montagnes, les villes et les châteaux, les traditions et les mythes du pays.

Créé pour ceux qui connaissent déjà l’Italie, ainsi que pour ceux qui ne la connaissent pas et qui veulent en savoir plus – tout en améliorant leur maîtrise de la langue -, Italy: Land of Wonders peut également servir de guide de voyage, grâce à une collection de 600 articles remplis d’histoires, de nouvelles et de faits amusants.

Enfin, et surtout, la musique! Des partitions originales inspirées des grands classiques italiens, de l’opéra au baroque en passant par les célèbres bandes originales de films, créent l’ambiance d’un jeu qui est aussi un outil d’apprentissage intéressant et instructif pour les écoles qui enseignent l’italien comme langue étrangère.

« Aujourd’hui, le marché des jeux mobiles est l’un des principaux canaux de diffusion de tout type de contenu, y compris des sujets culturels et informatifs », a commenté l’ambassadeur Lorenzo Angeloni, directeur général de la promotion culturelle et économique et de l’innovation du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

« Il est de notre devoir de tirer parti de toutes les opportunités que nous voyons pour promouvoir notre pays et sa culture dans le monde. C’est pourquoi nous avons adopté la plateforme mobile et communiquons d’une manière innovante non seulement pour notre ministère, mais aussi pour l’administration publique italienne en général. Nous nous adressons à un public plus jeune avec Italy: Land of Wonders et notre objectif est de faire participer des personnes du monde entier, de les intéresser à notre pays et à ses beautés en créant un sentiment de familiarité qui pourra les guider, un jour, vers la découverte réelle de nos territoires et de nos produits ».

« Italy: Land of Wonders n’est pas seulement un jeu mobile amusant, c’est un véritable produit Made in Italy, qui mélange habilement culture et technologie. Plongez dans l’atmosphère de notre pays : c’est une aventure accessible à tous pour faire découvrir la beauté, la créativité et le goût de l’Italie ».

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca