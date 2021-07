Mortal Kombat 11 franchit le cap des 12 millions de copies vendues

Par voie de communiqué, Warner Bros. Games a annoncé que Mortal Kombat 11 a vendu plus de 12 millions de copies. Le jeu de combat créé par NetherRealm Studios est sorti à l’origine sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One en avril 2019. Il a ensuite été porté sur Stadia en novembre 2019, puis sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series en date du mois de novembre 2020.

La franchise Mortal Kombat est en marche depuis 1992 et continue de susciter beaucoup d’intérêt. En plus de 25 ans d’existence, elle a écoulé plus de 73 millions d’exemplaires, toutes plateformes confondues. C’est un véritable mastodonte dans l’industrie qui a donné naissance à trois films, dont un sorti cette année dans nos cinémas. Warner Bros. a profité de cette bonne presse pour nous rappeler que le jeu Mortal Kombat Mobile a été installé 138 millions de fois.

« Lorsque Mortal Kombat a été lancé il y a près de 30 ans, je n’aurais jamais imaginé que le jeu deviendrait la franchise d’aujourd’hui avec plus de 73 millions de jeux vendus », a déclaré Ed Boon, directeur créatif de NetherRealm Studios et cocréateur de Mortal Kombat. « Nous avons quelques-uns des fans les plus passionnés au monde et nous apprécions le soutien qu’ils nous ont apporté au fil des ans ».

Plus tôt ce mois-ci, Warner Bros. et NetherRealm ont confirmé la fin des mises à jour pour Mortal Kombat 11. Le studio se concentre désormais à la création d’un nouveau jeu vidéo. Nous ne savons pas encore si ce projet est Mortal Kombat 12, Injustice 3 ou quelque chose de totalement différent.

Pour plus de détails au sujet de Mortal Kombat 11, dirigez-vous sur le site officiel.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca