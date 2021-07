Animal Crossing: New Horizons prépare ses feux d’artifice

Par l’entremise de Twitter, Nintendo a annoncé une mise à jour pour Animal Crossing: New Horizons. Pour l’instant, nous savons que des feux d’artifice illumineront le ciel de votre île personnalisée dès le 29 juillet. Ces événements hebdomadaires à durée limitée seront accompagnés de nouveaux objets cosmétiques dont les détails n’ont pas encore été divulgués.

Par la même occasion, Nintendo a réitéré son intention de livrer d’autres mises à jour pour Animal Crossing: New Horizons sur Switch. Celles-ci seront déployées plus tard en 2021, sans doute pour coïncider avec les saisons d’automne et d’hiver. La version actuelle du jeu (1.10.0) a entre autres célébré la Journée internationale des musées et la saison des mariages.

En 2020, alors que la planète se confinait des suites de la COVID-19, Animal Crossing: New Horizons s’est avéré un véritable exutoire pour des millions de personnes. Le jeu représentait un espace sûr pour rencontrer ses amis dans le monde virtuel, échanger et s’amuser. En moins d’un an, ce nouvel épisode de la franchise avait vendu plus de 31 millions d’exemplaires dans le monde.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca