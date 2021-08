Wreckfest et Carmageddon joignent leurs efforts en août

THQ Nordic et le studio Bugbear Entertainment ont annoncé une collaboration avec la franchise classique Carmageddon pour Wreckfest.

Voici les détails partagés par voie de communiqué :

Démolir vos adversaires et des zombies (et des vaches zombies!) dans des voitures de course rapides est ce qui rend ces deux jeux aussi géniaux l’un que l’autre. Il était donc logique de les combiner en un seul grand événement : Le nouveau tournoi Carmageddon qui arrive dans Wreckfest aujourd’hui sur toutes les plateformes et entièrement gratuit. Les joueurs peuvent participer à deux événements différents sur les célèbres circuits Carmageddon « Bleak City » et « Death Canyon » pour débloquer la voiture emblématique « Eagle R » de Carmageddon: Max Damage.

L’événement du mois : Carnage Accumulator

Dans « Bleak City », les joueurs et les joueuses sont libres de se déplacer sur la carte et ont trois minutes pour marquer le plus de points possible en détruisant des voitures à intelligence artificielle et en éliminant des zombies au sang vert.

Événements de la semaine : Course à la mort

Un certain nombre d’événements de course se déroulant à Bleak City ou à Death Canyon, dans lesquels les joueurs devront courser de point de contrôle en point de contrôle avec la voiture Eagle et causer le plus de carnage possible en détruisant leurs rivaux et en éliminant les zombies au sang vert.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca