Google annonce les Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro officialisés

Les rumeurs couraient depuis un certain temps au sujet des prochains téléphones à venir de Google. L’entreprise californienne en a finalement fait l’annonce hier. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro existent bel et bien et arriveront plus tard cette année. Si la date de sortie n’est pas plus précise, on peut parier que ce sera entre septembre et novembre. Notre estimation est une ouverture des précommandes à la rentrée pour des envois qui commencent fin octobre, début novembre. Ça risque d’être un rush avec l’iPhone 13 qui devrait sortir au même moment.

Quoi qu’il en soit, les Google Pixel 6 introduisent un nouveau design avec un camera bump à l’arrière qui est un peu étrange. Mais le plus important changement réside dans la nouvelle interface utilisateur baptisée Material You annoncée en mai dernier lors du Google I/O. Il s’agit pour les utilisateurs de Pixel, dans un premier temps, de pouvoir modifier le design de certaines applications et d’adapter l’interface à leur émotion. On pourra donc modifier la taille de certains éléments mais aussi la couleur et adapter ce design à d’autres applications. On sera les cocréateurs de notre univers.

Mais ce n’est pas tout. Les nouveaux téléphones intelligents intègrent pour la première fois la puce Tensor de Google. Il est ici question d’un SoC System on a Chip ou, en français, d’un processeur tout-en-un à l’image du M1 d’Apple. Processeur central, processeur graphique et mémoire intégrés dans une seule et même puce. Pratique pour conserver de la place pour d’autres composants.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro n’ont pas encore tout dévoilé et il faudra encore un peu de temps avant d’obtenir de nouvelles infos. Mais on peut être sûr que ce seront d’excellentes plateformes de jeux!

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca