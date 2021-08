Il crée une PlayStation 2 portable aux allures de Switch!

Un petit génie a créé une PlayStation 2 portable

J’ai une relation amour/haine avec Twitter. J’aime m’y balader pour voir ce que fait la communauté, les sujets dont elle discute, mais aussi les choses qu’elle crée. Mais ça m’énerve parce que souvent, ça me rend jaloux! Le dernier exemple en date est le modder GingerOfOz qui a révélé pas plus tard qu’hier une PlayStation 2 portable de sa création baptisée PS2 Eclipse. En plus elle a les allures d’une Switch. C’est dans ces moments-là que je me dis que j’aurais dû suivre mes cours de techno avec plus d’attention.

Ce virtuose du fer à souder explique en outre que sa machine ne repose pas sur de l’émulation. Elle possède au contraire une carte-mère PS2 réduite à son strict minimum. Il n’en est pas l’auteur, le modder Gman travaillant sur cet aspect depuis des lustres. Mais GingerOfOz a réussi à affiner le tout pour le faire tenir dans un boîtier sans lecteur de disque. Il se base sur la technologie de FreeMcBoot qui permet de lancer des jeux à partir du lecteur USB de la console. Mais rappelons que c’est un lecteur 1.1, protocole qui date d’un an avant la sortie de la console!

Le plus remarquable dans tout cela? Il s’est intéressé à la PS2 alors qu’il n’était même pas né quand elle est sortie! Je ne sais pas qui a dit que la curiosité se perdait chez les jeunes, mais il ou elle avait tort et j’en suis bien content.

Si vous voulez en savoir plus, visionnez sa vidéo ci-dessous ou rendez-vous sur son site. Mais ne le contactez pas pour qu’ils vous en fabrique une, il ne le fera pas. De mon côté, je vais m’acheter du matériel et me rêver aussi doué que lui avant de tout lâchement abandonner et me frustrer parce que ça ne marche pas. C’est ma femme qui va être contente!

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca