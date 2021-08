Chivalry 2 prépare la mise à jour House Galencourt

Par voie de communiqué, Torn Banner Studios confirme l’arrivée de la mise à jour House Galencourt pour son jeu médiéval Chivalry 2.

Mise à jour 6 août 2021 : l’annonce a été fuitée à l’avance et la mise à jour ne sera pas déployée aujourd’hui.

Comme son nom l’indique, cette mise à jour se concentre sur la nouvelle carte House Galencourt. Voici un descriptif fourni par l’éditeur Tripwire Interactive : « L’armée maçonne a mené un siège brutal sur l’emplacement de la Grande Cité fortifiée et de l’église Agathian à Galencourt. Occupez les hautes fortifications, faites sauter les navires dans le port, et profanez les objets sacrés et la tombe de Feydrid! »

En plus d’une carte à découvrir, Torn Banner Studios profite de cette occasion pour ajouter la zone de match à mort en équipe Courtyard. « L’accord visant à résoudre la bataille de la cour par un duel de champions est rompu, et les nobles sans méfiance sont impliqués dans le massacre ».

Les fans de Chivalry 2 pourront aussi tester un nouveau mode de jeu intitulé Arena à trois contre trois. « Vivez des batailles plus compétitives et à plus petite échelle dans un tout nouveau mode de jeu, axé sur le travail d’équipe, utilisant des combats d’équipe à trois contre trois en cinq manches pour décider de l’issue. Le mode Arena sera disponible dans des versions spéciales de trois cartes : la salle de tournoi, la fosse de combat et la nouvelle carte de la Courtyard ».

La mise à jour House Galencourt ajoute aussi quelque chose qui fera plaisir aux archers. Il s’agit d’une fonctionnalité d’abord vue dans Chivalry: Medieval Warfare, le point de vue de la flèche décochée en direction d’un ennemi.

Enfin, les joueurs et les joueuses de Chivalry 2 pourront se procurer pas moins de 60 nouveaux éléments cosmétiques dans la boutique. « Armory recevra plus de 60 nouvelles armes, armures, voix et autres options pour personnaliser l’apparence de vos chevaliers Agatha et chevaliers Mason. Parmi les nouveautés, citons l’épée d’Argon, le brise-crâne, le bouclier Feuille d’or et bien plus encore! »

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca