Fatal Frame: Maiden of Black Water juste à temps pour l’Halloween

Par voie de communiqué, Koei Tecmo a annoncé la date de sortie du jeu d’horreur Fatal Frame: Maiden of Black Water. Les fans pourront se procurer cette réédition du jeu de 2014 dès le 28 octobre prochain sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Voici tous les détails fournis par l’éditeur à propos de cette sortie.

Fatal Frame: Maiden of Black Water est une version améliorée du jeu Wii U de 2014 qui permettra aux joueurs et aux joueuses sur toutes les plateformes de profiter de cette expérience d’horreur unique. Ils ou elles se glisseront dans la peau de Yuri Kozukata, Ren Hojo et Miu Hinasaki alors qu’ils s’aventurent sur le sinistre mont Hikami dans l’espoir de retrouver ceux qui ont précédemment disparu.

Afin de vaincre les esprits malveillants logés dans les eaux de la montagne, ils devront maîtriser la Camera Obscura, un appareil photo unique qui peut endommager les fantômes en prenant une photo. À chaque prise de vue réussie, un esprit émettra des fragments d’esprit; si les joueurs ou les joueuses parviennent à capturer une image du fantôme et de ces mystérieux fragments dans la même image, ils déclencheront une attaque Fatal Frame à fort impact.

L’amélioration des pièces de l’appareil photo, comme l’ajout d’un objectif plus puissant ou le remplacement de la pellicule, permet de prendre des images plus puissantes, offrant aux joueurs et aux joueuses une meilleure protection lorsqu’ils ou elles s’aventurent plus loin dans la montagne. Lorsqu’un fantôme a été vaincu, l’appareil photo est capable d’exécuter la capacité Glancing pour découvrir le passé du fantôme, aidant ainsi à découvrir la vérité derrière les disparitions sur la montagne.

La nouveauté de cette version améliorée est un tout nouveau mode Photo où les joueurs et les joueuses peuvent utiliser n’importe quel personnage ou fantôme de leur aventure, les positionner sur un fond de leur choix, tout en ajoutant une variété d’effets (type d’objectif, choix du cadre, mise au point, etc.) pour réaliser la photo effrayante parfaite. De nouveaux costumes et accessoires ont également été ajoutés, notamment l’ensemble punk de Yuri, l’ensemble gothique mignon (noir), le maillot de bain (bleu) et la combinaison de triathlon, ainsi que la tenue Miku Hinasaki (la tourmentée) de Miu, l’ensemble gothique mignon (blanc), le maillot de bain (jaune) et le maillot de bain (rose), et la tenue de marié de Ren.

La franchise Fatal Frame fête cette année son 20e anniversaire, le jeu original ayant été lancé au Japon en 2001. Pour célébrer ces 20 ans, Koei Tecmo America a dévoilé une édition spéciale Digital Deluxe pour Fatal Frame: Maiden of Black Water qui comprend une copie du jeu, un livre d’illustrations numérique et six costumes inspirés des personnages précédents de la série. Ces costumes d’anniversaire comprennent les tenues de Mio Amakura et de Rei Kurosawa pour Yuri, la tenue de Mayu Amakura et deux tenues de Miku Hinasaki pour Miu, et la tenue de Kei Amakura pour Ren.

Koei Tecmo America a également révélé que les joueurs et les joueuses qui précommanderont Fatal Frame: Maiden of Black Water, ou qui achèteront le jeu dans les deux premières semaines de son lancement, auront droit à un costume spécial de Ryza inspiré de celui du premier titre Atelier Ryza, lequel permettra aux personnages principaux de revêtir la tenue et le chapeau de la célèbre alchimiste.

Visitez le site officiel à l’adresse suivante : https://www.koeitecmoamerica.com/fatalframe/mobw/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca