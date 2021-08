Lego Marvel Super Heroes dès l’automne sur Switch

Par voie de communiqué, Warner Bros. Games, TT Games, le Lego Group et Marvel Entertainment ont confirmé l’arrivée de Lego Marvel Super Heroes dès le 8 octobre sur Switch. Voici de plus amples détails partagés par l’éditeur :

Doté d’une histoire originale qui englobe l’univers Marvel et remplie d’aventures et de l’humour propre aux jeux vidéo Lego, les joueurs et les joueuses incarnent leurs super-héros Marvel préférés et s’unissent pour empêcher une foule de méchants de détruire le monde. Ils ou elles se frapperont, se balanceront et voleront à travers l’univers Marvel en voyageant dans des lieux emblématiques, tels que la Tour Stark, le manoir X-Mansion, l’Astéroïde M et Asgard.

Les joueurs et les joueuses débloqueront plus de 100 personnages jouables de l’univers Marvel, dont les favoris des fans comme Black Widow, Loki, Spider-Man, Nick Fury, Iron Man, Wolverine, Captain America, Hulk, Thor, Hawkeye, Deadpool et Galactus.

Lego Marvel Super Heroes pour Switch comprend également les packs DLC suivants :

Lego Marvel Super Heroes Super Pack : prépare-toi à de l’action qui casse la baraque avec plus de super-héros et de super-vilains, ainsi que de nouveaux véhicules et de nouvelles courses. Incarnez les favoris des fans : Dark Phoenix, le Soldat de l’Hiver, Spider-Man Symbiote, Hawkeye, Falcon et Beta Ray Bill.

: prépare-toi à de l’action qui casse la baraque avec plus de super-héros et de super-vilains, ainsi que de nouveaux véhicules et de nouvelles courses. Incarnez les favoris des fans : Dark Phoenix, le Soldat de l’Hiver, Spider-Man Symbiote, Hawkeye, Falcon et Beta Ray Bill. Pack Lego Marvel Super Heroes Asgard : fais des ravages en incarnant le vengeur Malekith et la méchante figurine Lego Kurse. Incarne Jane Foster et la demoiselle d’Asgard, Sif. Défends l’univers avec Odin et les Trois Guerriers : Volstagg, Hogun, et Fandral.

Ce portage Lego sera commercialisé à compter du 8 octobre 2021 sur Switch. Le jeu original est déjà disponible sur PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One depuis le 22 octobre 2013.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca