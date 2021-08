Minion Rush fait place à l’univers Lego Minions

Gameloft et le Lego Group, en partenariat avec Universal Games and Digital Platforms, annoncent aujourd’hui la disponibilité d’un nouvel événement dans Minion Rush, le jeu mobile inspiré des personnages jaunes de la franchise de films d’animation.

À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 24 août 2021, les joueurs et les joueuses pourront faire la course avec Bob, Stuart et Kevin et traverser des niveaux sur le thème des briques Lego. Les joueurs et les joueuses pourront alors découvrir une toute nouvelle histoire, débloquer des objets Lego et remporter ainsi des prix et des cadeaux.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec le Lego Group afin d’accueillir cet événement fantastique dans Minion Rush », a déclaré Jean-Baptiste Godinot, directeur des ventes mondiales chez Gameloft. « Cet événement illustre la façon dont les jeux peuvent offrir de nouvelles opportunités créatives pour favoriser l’engagement des fans de manière amusante et innovante. »

Sean McEvoy, directeur de Lego Games, a rajouté : « Nous recherchons toujours de nouvelles façons d’aider nos fans à découvrir le plaisir et la créativité que procurent les Lego. Nous sommes ravis d’étendre l’expérience ludique de Lego Minions au monde captivant de Minion Rush, et nous espérons que cet événement incitera les joueurs à vivre beaucoup d’autres aventures avec Bob, Stuart et Kevin ».

Minion Rush peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store et Google Play, avec possibilité de faire des achats intégrés.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca