Aperçu – Back 4 Blood de Turtle Rock Studios

Back 4 Blood vient prendre son dû

Si vous ne le saviez pas encore, Back 4 Blood est le nouveau jeu multijoueur des créateurs de Left 4 Dead et sa suite. Le studio Turtle Rock est en effet de retour après le naufrage d’Evolve et de quelques jeux pour Oculus. Récemment en bêta ouverte (et de nouveau du 12 au 16 août, toutes les infos sur le site officiel) Back 4 Blood vient prendre la place laissée vacante par Left 4 Dead.

Rien d’étonnant à ce que l’on retrouve les mêmes ingrédients : une équipe de quatre survivants qui tuent des zombies en partant d’un point A pour aller à un point B. Des zombies spéciaux sont également de la partie. Si les développeurs se sont creusés un peu la tête pour des nouveaux venus comme l’énorme ogre, les anciens comme les boomers répondent toujours présents. Leur présence est toujours aussi stressante et on a jamais couru aussi vite pour leur échapper.

La nouveauté de Back 4 Blood réside dans son hub de départ qui prend la forme d’un camp de survivant dans lequel on peut se déplacer, parler aux membres du camp, déverrouiller des objets et s’entraîner au maniement des armes. Ce hub permet d’ancrer le jeu dans un certain réalisme et de donner du corps à des personnages non joueurs qui sont dès lors inclus dans la narration. Ils font partie de l’histoire et représentent également un enjeu de taille. Si on échoue, ils meurent tous.

Avant de débuter une campagne, on doit se constituer un deck de cartes. Ces dernières servent à ajuster différents éléments de gameplay et ont des effets divers. Certaines permettent de commencer avec plus de points de vie tandis que d’autres augmentent la vitesse de recharge des différentes armes à feu. Elles amènent un peu de piment dans les parties.

Toujours aussi fun

Au delà de ça, le principe reste scrupuleusement le même à la différence que les personnages sont beaucoup plus bavards qu’autrefois. Ils vont s’exclamer lorsqu’il y aura des zombies spécifiques, si on fait un bon tir ou bien encore si on touche ses coéquipiers (toujours par inadvertance évidemment). En résulte des parties excitantes, fun, nerveuses et même effrayantes avec la sirène qui retentit pour annoncer l’arrivée d’un zombie spécial. On aime aussi l’interaction poussée avec l’environnement. Que ce soit pour ouvrir des caisses de munitions ou de premiers soins, faire exploser des portes et des bidons d’essence, on peut souvent s’en sortir en économisant des munitions.

En termes de modes de jeu, on retrouve toujours la campagne qui permet à quatre joueurs de remplir différents objectifs et de s’échapper d’un endroit donné avec une emphase sur la narration, car non seulement nos personnages s’expriment mais des PNJ se feront entendre. Comme cette femme qui dit que son camp a été pris d’assaut, ne laissant aucun survivant lorsque la transmission se termine sur la détonation d’une arme à feu. En termes de scénarisation, c’est très bien pensé et permet de nous engager encore plus en tant que joueur.

Le mode versus est intitulé Swarm ou essaim et oppose jusqu’à huit (quatre humains et quatre zombies) personnages . Ce dernier assure lui aussi des parties survoltées. Composé de parties en trois manches, ce mode nous encourage à survivre le plus longtemps possible. Dans le camp des ennemis, on peut incarner un zombie spécial que l’on choisit dans un menu. Une fois la manche terminée, on change de rôle. Ce n’est donc plus comme dans Left 4 Dead, mais la recette fonctionne toujours aussi bien.

Par ailleurs, on a noté la présence d’un mode solo indisponible lors de la bêta. On ne sait pas ce que ce nous réserve cette section, mais on est très curieux. Il n’y a plus longtemps à attendre puisque Back 4 Blood sera sur les étals physiques et numériques le 12 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, et consoles Xbox.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca