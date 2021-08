10 livres de jeux vidéo à se procurer sans faute

Qui a dit que les fans de jeux vidéo ne sont pas avides de lecture? Si vous avez envie de bouquiner entre deux parties ou simplement vous détendre pour en apprendre plus sur l’industrie, cet article devrait vous plaire. Quand on y pense, notre industrie est relativement jeune, mais son histoire est captivante. Les livres de jeux vidéo sélectionnés ci-dessous (pour la plupart en anglais, désolé!) vous feront voyager à travers le temps. Certains vous transporteront dans les coulisses de productions tourmentées alors que d’autres s’imposent comme des références historiques. Dans tous les cas, vous ne vous trompez pas avec les ouvrages à l’honneur dans cette liste.

1 – Press Reset de Jason Schreier

Le réputé journaliste américain spécialisé en jeux vidéo Jason Schreier livre plusieurs histoires fascinantes dans Press Reset. C’est une occasion spéciale d’en savoir plus sur le développement de plusieurs productions tourmentées, par exemple Bioshock Infinite, Dead Space ou encore Epic Mickey. Pour être convaincu de la valeur de cet ouvrage important, nous vous suggérons cette critique maison.

2 – Blood, Sweat and Pixels de Jason Schreier

Dans ce second livre portant sur l’envers de productions AAA, Jason Schreier réalise encore une fois un travail journalistique exemplaire. Pas moins de 10 jeux sont ciblés, de Pillars of Eternity à Uncharted 4 sans oublier The Witcher 3 ou encore Dragon Age: Inquisition. Autant d’histoires jusqu’alors méconnues entourant des productions de haut calibre qui sont souvent synonymes de crunch et de nombreux sacrifices pour leurs nombreux créateurs.

3 – Not All Fairy Tales Have Happy Endings de Ken Williams

Écrit par le cofondateur de Sierra, Ken Williams, Not All Fairy Tales Have Happy Endings figure parmi ces livres de jeux vidéo qui laissent une marque indélébile. Si vous vous intéressez à l’histoire de l’industrie, c’est à la fois un voyage dans le temps et une ode au genre aventure popularisé dans les années 80 et 90. Les 400 pages regorgent de faits saillants et d’images qui plairont aux plus nostalgiques à coup sûr. Notre critique complète vous en persuadera!

4 – Ask Iwata de Sam Bett

En 2015, Nintendo perdait son président, Satoru Iwata. L’homme d’affaires et programmeur légendaire derrière des jeux comme Balloon Fight sur Nintendo NES était reconnu pour son intégrité et son immense talent. Comme en témoigne notre critique, ce livre spécial nous livre des secrets sur sa jeunesse, sa philosophie de gestion, son talent, son grand ami Shigeru Miyamoto et la conception de jeux. Il s’agir d’un ouvrage incontournable pour tout féru d’histoire, en particulier celle du géant Nintendo.

5 – The Legend of Final Fantasy VIII de Rémi Lopez

Aimez-vous les livres de jeux vidéo qui se concentrent sur une seule production? The Legend of Final Fantasy VIII est la référence ultime pour tout fan du jeu plébiscité de Square Enix. L’auteur Rémi Lopez retrace avec succès l’histoire de ce titre d’anthologie : une genèse qui n’est pas sans éveiller notre fibre nostalgique. Anecdotes, faits cocasses, cet ouvrage est parfait pour les amateurs du RPG qui veulent pousser leurs connaissances à un niveau extrême. Tel que nous l’avions écrit, le livre ne contient aucune illustration. Ne laissez pas cette donnée vous décourager de savourer une lecture aussi fantastique.

6 – Console Wars: Sega, Nintendo and the Battle that Defined a Generation de Blake J. Harris

Sega était un drôle de numéro au début des années 90. Dans cet ouvrage signé Blake J. Harris, vous revivrez la guerre des consoles des années 90 qui opposait l’éditeur derrière le hérisson bleu Sonic à celui du plombier moustachu, Nintendo. Ce conflit plus grand que nature opposait le Japon à l’Amérique dans une lutte âprement disputée pour le contrôle de l’industrie. Nous ne pouvons marteler à quel point des livres de jeux vidéo comme Console Wars sont éclairants, en plus de leur importance historique.

7 – Masters of Doom: How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture de David Kushner

Quel est le jeu vidéo le plus influent jamais créé? Votre réponse peut différer, mais Doom est sans conteste l’un des choix de prédilection pour répondre à une question aussi importante. Dans cet ouvrage, nous en apprenons plus sur l’histoire fascinante (et bouleversante!) entourant ses créateurs, John Carmack et John Romero. Il s’agit d’un portrait unique, une capsule historique qui nous présente les hauts et les bas de créateurs talentueux à l’origine de l’une des séries les plus marquantes de l’industrie.

8 – The NES Endings Compendium: Years 1985-1988 de Rey Esteban

Les jeux parus sur Nintendo NES étaient reconnus pour leur immense difficulté. Dans ce recueil de 132 pages, vous pourrez enfin voir la conclusion de plusieurs classiques. La présentation visuelle dans le style magazine est très vivante et ajoute au plaisir de lecture. Pas besoin d’un code de triche pour voir ce qui se passe à la fin de Contra! Idem pour Super Mario Bros., Castlevania, Blaster Master, Bionic Commando et bien d’autres à l’honneur dans un ouvrage tout simplement génial.

9 – Spelunky par Derek Yu

Le jeu de plateformes Spelunky a créé beaucoup d’émoi à sa sortie en 2008. Dans ce livre, Derek Yu nous explique comment il a créé le jeu en plus de partager des détails par rapport à sa vie personnelle. Un rare regard sur la genèse d’un projet indépendant qui a commencé un peu sur des chapeaux de roue pour devenir un classique des temps modernes encore aujourd’hui pertinent.

10 – Replay: The History of Video Games de Tristan Donovan

Nous avons gardé l’un des meilleurs livres de jeux vidéo pour la fin avec Replay: The History of Video Games. Cet ouvrage colossal de 516 pages parle de la naissance du hobby dans les années 60 jusqu’à tout récemment. Tristan Donovan recense les moments clés de l’évolution du médium, de Pong à The Sims. En ce sens, vous aurez en main ce que nous considérons comme une encyclopédie du jeu vidéo sous toutes ses coutures. Ne vous attendez pas à une lecture trépidante : vous aurez affaire à une chronologie exhaustive appuyée d’un travail de recherche pharaonique.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca