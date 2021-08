Blizzard annonce ses plans pour Diablo II: Resurrected

Dans un peu plus d’un mois, les fans de jeux de rôle et d’action (ARPG) seront invités à chasser du démon dans Diablo II: Resurrected. Cette sortie très attendue est un remaster du jeu sorti à l’origine en 2000.

Dans un nouvel article de blogue, le studio nous présente ses plans d’ici le jour fatidique du 23 septembre, date prévue du lancement de Diablo II: Resurrected sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series. Voici les détails fournis par la compagnie.

Accès anticipé et bêta ouverte

La guerre contre les Enfers est sur le point d’écrire un nouveau chapitre sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4. À partir du 13 août à 13 h, les fans de la première heure et les nouveaux joueurs auront la possibilité de prendre part au prochain test en accès anticipé. Pour y participer, ils peuvent préacheter Diablo II: Resurrected ou Diablo Prime Evil Collection sur PC ou sur les consoles prises en charge. Après le week-end d’accès anticipé, tous les joueurs pourront participer au week-end de bêta ouverte, le 20 août à 13 h sur les plateformes prises en charge.

Nouvelles classes

Deux classes supplémentaires seront accessibles lors des prochains week-ends de test : le féroce druide, capable de se métamorphoser, et le vertueux paladin, avec ses marteaux redoutables. Ils rejoignent ainsi les trois personnages emblématiques des tests alpha précédents : la sorcière, le barbare et l’amazone.

Multijoueur et autres informations

Pendant les deux week-ends de test, le mode multijoueur sera activé, tout comme la progression partagée sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4. Il sera possible de jouer en coopération jusqu’à huit joueurs dans la même partie. Outre les compétences complémentaires qui permettent de s’entraider au combat, l’expérience, les points de vie des monstres, et la quantité d’objets obtenus augmentent à mesure que d’autres joueurs rejoignent la session. Les joueurs pourront également se battre en duel ou même arracher l’oreille d’un adversaire en combat JcJ.

Enfin, comme lors de l’alpha technique, l’acte I : L’Œil aveugle et l’acte II : Le secret des Vizjereis seront entièrement jouables. Les cinématiques des actes I et II entièrement retravaillées sont incluses dans l’accès anticipé et la bêta ouverte de Diablo II: Resurrected.

Tous les joueurs ayant préacheté Diablo II: Resurrected (et qui possèdent Diablo III) pourront immédiatement débloquer l’Héritage d’Arreat, un ensemble de transmogrification que les barbares de Diablo III pourront porter afin d’arborer les classiques peintures de guerre bleues du barbare de Diablo II. Les possesseurs de Diablo Prime Evil Collection pourront également obtenir la mascotte Méphisto et les ailes Emprise de la Haine dans Diablo III. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca