Samsung lève le voile sur ses nouveaux téléphones

De nouveaux téléphones dans la gamme Galaxy de Samsung

C’est aujourd’hui que Samsung a annoncé ses nouveaux produits phares avec en vedette deux nouveaux téléphones intelligents. Il s’agit du Galaxy Z Fold3 5G et du Galaxy Z Flip3 5G. Le premier est un appareil très haut de gamme avec un écran pliable, le troisième de sa génération. Il est doté d’un écran dit Infinity Flex de 7,6 pouces et prend en charge le Stylet S Pen.

Quant au second, il possède également un écran pliable, mais de taille plus modeste. Déplié, il fait la même taille qu’un téléphone intelligent régulier. Samsung a écouté les critiques des fans et des professionnels pour mettre au point toute une série de technologies qui accompagnent ces nouveaux modèles de cellulaire.

Disponibles dès maintenant en précommande pour une sortie le 27 août, les téléphones nous rendent très curieux quant à l’utilisation de leur grand écran pour le jeu vidéo. À voir comment ils se comparent face au Galaxy S21 5G que nous avons testé récemment.

Le Galaxy Z Fold3 5G s’affiche en trois coloris : noir fantôme, argent fantôme et vert fantôme au prix de 2 269,99 $ (pour la version 256 Go) et noir fantôme uniquement pour le modèle 512 Go au prix de 2 409,99 $. Tandis que le Galaxy Z Flip3 5G est en noir fantôme, lavande, crème et vert pour 1 259,99 $ pour la version 128 Go et noir fantôme uniquement pour le modèle 256 Go au prix de 1 329,99 $.

Samsung a également profité de son événement en ligne pour annoncer une refonte de sa gamme de montres connectées avec l’arrivée de deux nouveaux modèles, la Galaxy Watch4 ainsi que la Galaxy Watch4 Classic. Enfin, une nouvelle paire d’écouteurs intra-auriculaires, les Galaxy Buds2, sera disponible prochainement.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca