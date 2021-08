Metal Slug Tactics ramène ses tanks en 2022

Metal Slug Tactics renvoie Marco, Eri, Fio, et Tarma au turbin

Entre un rachat par Focus Home Interactive et le développement de Windjammers 2, Dotemu arrive à trouver du temps pour annoncer un nouveau jeu, Metal Slug Tactics. Développé par le studio français Leikir, ce RPG tactique reprend l’univers coloré et cartoon de la franchise de run’n gun et le rend encore plus stratégique. Comme dans les autres jeux du genre, il va falloir faire preuve de prudence et prévoir de nombreux coups d’avance pour ne pas se retrouver encerclés par les troupes ennemies. On est également ravi de voir quelques mécaniques modernes comme l’enchainement de coups si certains de vos coéquipiers ont le même ennemi en ligne de mire. On avait pu voir cela dans la démo de Project Triangle.

La vidéo visible ci-dessous est également très rassurante puisqu’elle confirme le retour des boss énormes. On a hâte de s’y frotter même si on sent que les Game Over seront légion.

Pas de date précise pour le moment, simplement un vague 2022 et deux plateformes, le PC via Steam et la Switch. On espère vraiment le voir arriver ailleurs, par exemple pour mobile et consoles, car c’est un jeu qui s’y prête bien.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca