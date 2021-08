Guardians of the Galaxy : les inspirations du design dévoilées

Annoncé dans la foulée du E3 2021, Marvel’s Guardians of the Galaxy d’Eidos Montréal dévoile aujourd’hui une nouvelle vidéo dans les coulisses de son développement. Cette dernière nous révèle les inspirations qui ont mené au design des personnages. Ce nouvel aperçu est consacré aux designs de chacun des membres de cette équipe improbable de marginaux : Star-Lord (alias Peter Quill), Gamora, Drax, Rocket et Groot.

Marvel’s Guardians of the Galaxy offre une nouvelle vision des Gardiens aux joueurs et aux joueuses. Les commentaires de Bruno Gauthier-Leblanc, directeur artistique à Eidos Montréal, en révèle plus sur le soin apporté au design de chaque personnage, pour s’assurer qu’ils tirent leur inspiration de l’univers étendu de Marvel, tout en s’accordant avec l’histoire originale du jeu.

Bruno Gauthier-Leblanc a déclaré : « Nous voulions que le design des Gardiens reste fidèle à l’histoire que nous avons créée, tout en faisant en sorte que l’on puisse reconnaître instantanément les Gardiens de la Galaxie que les fans adorent. Nous avons construit cette famille dysfonctionnelle et amusante en combinant des éléments issus des comics Marvel avec le passé que nous leur avons imaginé, ce qui donne un aspect unique à chaque Gardien qui s’intègre dans les mécaniques de jeu ».

Bruno révèle que l’apparence unique de Star-Lord, le meneur autoproclamé des Gardiens, s’inspire de son image de pirate de l’espace fana de rock-and-roll. Sa tenue est pleine de références aux années 80, dont des hommages à son groupe de rock préféré et son homonyme : Star-Lord.

L’apparence de Drax le Destructeur montre avant tout sa grande expérience au combat et chaque scarification katathienne sur son corps est là pour montrer chacune de ses victoires. Bruno explique que le design de Drax représente aussi l’environnement de Katath, sa planète natale, où l’architecture ressemble à la forme circulaire de ses hommages corporels.

L’équipe de création des personnages a donné un style fort et imposant à Gamora, la femme la plus dangereuse de l’univers. Sa tenue blanche et noire s’inspire des comics et l’équipe y a ajouté quelques décorations mortelles, afin qu’elle soit prête à se battre à n’importe quel moment.

Bruno conclut en expliquant que la relation entre les personnages a influencé certains choix visuels. Les designs de Rocket et Groot sont liés pour représenter leur amitié. C’est pour ça que Rocket porte une perle à l’effigie de Groot sur son bouc. Ces designs entremêlés permettent aux deux comparses de travailler ensemble pendant les phases de combat, car Groot porte un harnais sur son dos qui permet à Rocket de l’utiliser comme une tourelle.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ainsi qu’en streaming via GeForce NOW, le 26 octobre 2021. Une version Cloud pour Switch sera également disponible le 26 octobre dans certaines régions. Un site officiel est disponible à l’adresse suivante : https://guardiansofthegalaxy.square-enix-games.com/fr/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca