Rocket League : on vous dit tout sur la Saison 4

La Saison 4 de Rocket League est là

Disponible depuis hier, la saison 4 de Rocket League amène son lot de changements à commencer par le thème du Western et du couvre-chef associé. Mais les nouveautés sont bien plus nombreuses qu’un nouvel ajout de Rocket Pass. Du nouveau stade aux nouveaux modes de jeu en passant par les modifications de quelques règles qui font grincer des dents certains joueurs, on vous dit tout sur cette nouvelle saison.

Le nouveau stade Deadeye Canyon Arena

Quoi de mieux pour souligner l’arrivée d’une nouvelle saison qu’un nouveau stade? Deadeye Canyon Arena se situe dans un désert aride avec du sable à perte de vue. Ses formations rocheuses tout autour et sa cage rouillée font croire à un Western. C’est tant mieux, car c’est le but recherché! Heureusement que la poussière reste derrière l’écran. Vous devriez dès maintenant voir ce stade apparaitre dans les parties en ligne, ou peut-être même que vous y avez déjà disputé une partie.

Les nouveaux modes de jeux pour la Saison 4

À partir du 12 août, soit aujourd’hui, un nouveau mode de jeu à durée limitée Heatseeker en 2 contre 2 est en ligne jusqu’au 19 août. La semaine prochaine c’est un mode Speed Demons qui combine les mutations (paramètres modifiables), la vitesse de la Boomer Ball sans les rebonds sauvages, et un temps de réapparition rapide. De quoi mettre l’eau à la bouche.

Les développeurs ont également prévu d’ajouter de nombreux modes pour les tournois de compétition (avec plus de modes Extra et en 2 contre 2). Par ailleurs si vous aimez le Spring Loaded disponible seulement en partie privée, ce dernier va faire son apparition dans le jeu principal.

Une pénalité pour les quitters en mode de jeu occasionnel

Le mode de jeu occasionnel (Casual) est parfait pour disputer des petites parties rapides (entre 5 et 7 minutes) et sans réelles conséquences si on abandonne en cours de route. En tout cas, ça l’était jusqu’à maintenant. Mais depuis l’arrivée de la Saison 4, Psyonix a décidé d’infliger une pénalité similaire à celle trouvée dans les modes de jeu plus compétitifs. En d’autres termes, si vous quittez la partie en cours, vous ne pourrez pas participer à un match directement ensuite. La communauté est divisée sur la question, mais Psyonix affirme son souhait de pénaliser les serial quitters.

Une modification pour les créateurs de contenu

Pour éviter que les créateurs de contenu (qui participent au succès de Rocket League) ne perdent leur chaîne Twitch à cause d’une musique sous droit d’auteur, les développeurs ont ajouté une nouvelle option. Cette dernière permet à tous les créateurs et toutes les créatrices de contenu de purement et simplement désactiver les musiques sous droit d’auteur pour dire adieu aux DMCAs.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca