Sheltered 2 : la fin du monde pour le 21 septembre

Par voie de communiqué, Team 17 et Unicube Studios annoncent une date de sortie pour Sheltered 2. Le jeu de survie avec gestion des ressources sera lancé sur PC (Steam) dès le 21 septembre.

Sheltered 2 place les joueurs et les joueuses dans un paysage post-apocalyptique et leur demande de survivre aux horreurs qui les attendent à la fin du monde. S’appuyant sur les bases de l’original de 2016, cette suite propose des systèmes de combat remaniés et de nouvelles mécaniques de factions pour un gameplay stratégique plus profond, un nouveau style artistique en 3D et des défis de survie punitifs répartis sur la surface dévastée de la Terre.

Alors que la lutte pour la survie est mise à l’épreuve par des menaces internes et externes, les joueurs et les joueuses devront créer et construire leur propre faction, leur base, gérer les ressources et répondre aux besoins des survivants. Le système de factions de Sheltered 2 est déterminant pour le succès d’une campagne; des relations peuvent être forgées entre les factions, donnant aux joueurs et aux joueuses la possibilité de commercer et de travailler ensemble, les deux parties profitant de cette association. D’autre part, des rivalités amères peuvent être déclenchées, ce qui peut avoir des effets catastrophiques et entraîner la fin prématurée du chef de faction et de sa base.

Caractéristiques principales de Sheltered 2

Factions : le système de factions permet aux joueurs et aux joueuses de nouer des relations avec d’autres groupes pour fournir à leur base des ressources et du soutien, ou ils peuvent prendre leurs armes et prendre les choses à l’ancienne

Gestion des ressources : les joueurs et les joueuses devront équilibrer les besoins et les désirs de leurs survivants, gérer les ressources rares, fabriquer les objets nécessaires à l'entretien de l'abri, préparer les repas et construire l'équipement pour maintenir leur groupe en vie. Grâce au système d'alimentation étendu, ils ou elles peuvent générer de l'énergie de nouvelles façons

Chef de faction : nouveauté de Sheltered 2, le chef de faction est le membre le plus important d'un refuge. Doté de caractéristiques uniques et puissantes, le chef de faction est un élément clé de la réussite, sa mort signifiant la fin du jeu

Un terrain vague impitoyable : la famine, l'asphyxie, les températures extrêmes et les combats ne sont que quelques-uns des défis auxquels les joueurs et les joueuses devront faire face dans la dure terre désolée

Combat : dans Sheltered 2, les joueurs et les joueuses utiliseront une variété de compétences couplées à la possibilité de former des groupes de quatre et de cibler des parties spécifiques du corps de leurs ennemis pour infliger les dégâts les plus viscéraux dans les situations de combat. Chaque action effectuée a également un coût en endurance, la stratégie sera donc au premier plan de chaque altercation, chaque mouvement étant critique dans l'équilibre entre la vie et la mort

Personnages : les survivants ont leur propre personnalité, leurs traits de caractère, leurs désirs et leurs compétences à acquérir, et la possibilité de les personnaliser individuellement signifie que chaque membre de la faction est unique

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca