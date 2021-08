Rumeur : la trilogie GTA Remaster de plus en plus vraie

Les rumeurs d’une trilogie GTA Remaster vont bon train

On le sait, Rockstar est officiellement très occupé à porté GTA V sur les consoles de nouvelle génération. Mais depuis quelque temps, une rumeur se fait de plus en plus persistante. Elle concerne une éventuelle trilogie GTA Remaster et comprendrait les trois volets parus à l’origine sur PlayStation 2 : GTA III, Vice City et San Andreas. Des sources multiples chez Rockstar auraient en outre confirmé à Kotaku que cette trilogie devrait sortir fin octobre, début novembre sur PlayStation 5, Xbox Series S/X mais aussi Switch. Des versions PC et mobile seraient également à l’ordre du jour pour 2022.

Ce ne serait pas la première fois qu’une console de Nintendo accueille un épisode de la série, même si ce n’est pas arrivé souvent. Si GTA et GTA 2 avaient eu droit à des portages Game Boy Color, un antépisode à GTA III avait vu le jour sur Game Boy Advance, le bien nommé GTA Advance qui reprenait la même vue du dessus que ses aînés. Il faudra ensuite attendre 2009 et la sortie de GTA Chinatown Wars pour avoir un autre épisode de la série chez Nintendo. Et ce sera le dernier puisque GTA III et GTA Vice City prévus pour GameCube seront annulés sans vraiment de raison.

Quoi qu’il en soit, l’arrivée de ces volets iconiques permettraient à une nouvelle génération de les découvrir dans les meilleures conditions. En espérant que Rockstar ou les développeurs en charge des portages aient corrigé les affreux pics de difficulté qui ont brisé tant de manettes. On compte sur vous.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca