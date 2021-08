Art of Rally – Comment régler le problème d’identification sur Xbox

On vous explique comment résoudre le problème dans Art of Rally pour Xbox

C’est fâcheux mais Art of Rally, un très bon jeu au demeurant, semble un peu capricieux pour démarrer sur les consoles Xbox. En effet, lorsqu’on lance le jeu, disponible au passage via le Xbox Game Pass, on arrive à un très beau écran titre. Sur ce dernier, il est inscrit « Appuyez sur une touche pour démarrer », on s’exécute, on choisit notre profil et…rien. L’écran titre ne disparait pas et lorsqu’on appuie sur une touche (la même ou une autre) on retombe sur l’écran de sélection de profils. Frustrant. Mais heureusement il y a une solution.

Si vous êtes confronté à ce problème pour le jeu des développeurs canadiens de Funselektor, appuyez sur le bouton Xbox de la manette. Ensuite allez tout à gauche sur votre profil et sélectionnez Paramètres un peu plus bas. Une fois dans les paramètres choisissez la dernière option Mode d’alimentation et démarrage.

Là vous avez deux choix, soit vous sélectionnez Redémarrez maintenant et le tout s’effectue automatiquement. Soit vous choisissez Arrêt complet mais vous devrez rallumer votre console manuellement. Le problème devrait être réglé mais sans garantie malheureusement. Nous vous conseillons également de sauvegarder vos parties en cours avant de redémarrer pour éviter de perdre votre progression.

De nombreux joueurs nous ont rapporté cette erreur qui affecte uniquement la version Xbox d’Art of Rally (dont la nôtre). Ce n’est pas un problème lié à la situation géographique puisque des joueurs britanniques, américains et canadiens sont affectés.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca