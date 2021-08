Le nouveau Galaxy Book Go de Samsung est disponible

L’informatique au service de la mobilité avec le Galaxy Book Go de Samsung

Annoncé en juin dernier, le nouveau venu dans les ordinateurs portables de chez Samsung, le Galaxy Book Go, est disponible au Canada. Comme son nom l’indique, il fait partie intégrante de la gamme Galaxy et se connecte sans problème avec vos différents appareils, que ce soit les tablettes, les téléphones intelligents ou les écouteurs.

Équipé de la puce Snapdragon 7c Gen2, le Galaxy Book Go est parfait pour la mobilité et le monde tourné de plus en plus vers le numérique surtout dans cette période trouble. Son écran DEL à HD intégral de 14 pouces est idéal pour s’adonner à toutes sortes d’activité, du travail aux jeux vidéo en passant par les films et séries. Il dispose en outre de 4 Go de mémoire vive, de deux ports USB-C, d’une fente pour cartes Micro SD et d’une prise jack.

« Samsung et Qualcomm continuent de collaborer sur plusieurs générations d’appareils Samsung de pointe propulsés par les plateformes informatiques Snapdragon », a déclaré Alex Katouzian, vice-président principal et directeur général, appareils mobiles, informatique et infrastructure pour Qualcomm Technologies, Inc. « Notre vision commune de l’informatique mobile incite nos entreprises à faire progresser le secteur et à offrir aux consommateurs une expérience plus connectée, plus intelligente et plus productive ».

Le Galaxy Book Go est disponible en argent mystérieux à partir de 419,99 $ pour le modèle avec 64 Go d’espace de stockage.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca