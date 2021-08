Pour sa sortie au cinéma, Free Guy sort les affiches références au jeu vidéo

Les affiches hommages de Free Guy sont aussi drôles que le film

Ryan Reynolds (Deadpool, The Hitman’s Wife’s Bodyguard) est sans conteste l’acteur canadien le plus en demande. De plus, il a l’air particulièrement geek sur les bords si l’on en croit les différentes vidéos mises en ligne récemment. On vous conseille notamment celle en partenariat avec Xbox pour célébrer les PNJ (personnages non joueurs). Tout cela est en effet dans le but de promouvoir son nouveau film en salles aujourd’hui, Free Guy, dans lequel il incarne justement un PNJ qui devient le héros malgré tout.

C’est dans cette optique que les producteurs ont partagé une série d’affiches qui reprennent des illustrations connues de boîtes de jeu comme Doom, Mega Man ou encore Street Fighter II. C’est très bien pensé et en adéquation totale avec l’univers dépeint dans le long métrage. On est ravi que l’acteur se prête si facilement au jeu. Vu son sens de l’humour, le contraire aurait été étonnant.

















Free Guy se déroule dans un monde virtuel dont les personnages n’en ont pas conscience jusqu’à un certain moment. Les individus numériques se rendent alors compte qu’ils sont dans un jeu vidéo de type GTA qui fait la part belle aux explosions spectaculaires. Une rébellion s’ensuit contre le concepteur de jeu, Antoine, incarné par nul autre que Taika Waititi (réalisateur de Thor Ragnarok et Jojo Rabbit, entre autres). Ce dernier menace de fermer purement et simplement Free City au grand dam de la population numérique concernée. On vous laisse découvrir le reste dans la bande-annonce ci-dessous ou au cinéma si vous avez l’occasion d’aller voir ce film hommage au monde du jeu vidéo. N’hésitez pas à partager votre avis sur nos réseaux sociaux!

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca