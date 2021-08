Chivalry 2 franchit le cap du million d’exemplaires vendus

Le développeur Torn Banner Studios, l’éditeur de jeux vidéo Tripwire Presents et leur partenaire et coéditeur Deep Silver sont fiers d’annoncer aujourd’hui que Chivalry 2 s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde depuis son lancement le 8 juin dernier sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X|S et Xbox One.

Cette étape importante marque le premier million d’unités vendues pour Tripwire Interactive, mais devient également le jeu de Torn Banner Studios qui s’est vendu le plus rapidement. Cette annonce fait suite à la mise à jour House Galencourt, première d’une série de contenu gratuit, qui a introduit deux nouvelles cartes, un nouveau mode de jeu 3 contre 3, le retour de la flèche cam présente dans Chivalry: Medieval Warfare, ainsi que plus de 60 nouvelles options de personnalisation et bien plus encore.

La communauté Chivalry 2 s’agrandit depuis sa sortie, avec plus de 8 millions d’heures de jeu et plus de 420 millions de chevaliers tués sur les champs de bataille. A l’heure d’aujourd’hui, la classe la plus populaire est l’Officier et l’arme la plus utilisée est le Messer.

À propos de Chivalry 2

Chivalry 2 est un jeu multijoueur de combat à la première personne et à l’arme blanche, inspiré des films médiévaux et de leurs batailles grandioses. Immergés au cœur de l’action, les joueurs y revisitent toutes les scènes mythiques liées à cette période : combats d’épées, ouragans de flèches enflammées, sièges de châteaux titanesques et bien plus encore. Les catapultes détruisent tout sur leur passage tandis que vous assiégez des châteaux, mettez le feu à des villages et tuez d’horribles paysans sur les cartes en objectif d’équipe.

Cette suite améliore les bases du genre, définies dans Chivalry: Medieval Warfare, en invitant les joueurs à maîtriser leur épée, grâce à un tout nouveau système de combat amélioré qui combine des frappes en temps réel avec des combos fluides, permettant ainsi d’accélérer l’action et de déchaîner un tourbillon d’acier et de sang sur le champ de bataille.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca