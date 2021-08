Pokemon Legends: Arceus livre de nouveaux détails

La vidéo Pokemon Presents diffusée en matinée a levé le voile sur plusieurs nouvelles informations au sujet de Pokemon Legends: Arceus. Débutons avec cette bande-annonce inédite d’un peu moins de quatre minutes pour vous donner l’eau à la bouche :

Sur le site officiel, Nintendo et The Pokemon Company nous en disent plus sur ce qui est essentiellement le Breath of the Wild de la série.

Nous savons qu’il sera question d’observer, d’étudier et d’attraper des Pokemon sauvages durant une période révolue de l’Histoire de Sinnoh, afin de compléter le tout premier Pokedex de la région.

Voici plus de détails au sujet du scénario :

En tant que membre de l’équipe d’expédition galactique, les joueurs et les joueuses visiteront le village de Jubilife, une colonie animée qui sert de base d’opérations. Après avoir reçu une mission ou une demande, les dresseurs et les dresseuses partiront du village pour étudier l’une des différentes zones de la région d’Hisui.

Après avoir terminé leur travail d’enquête, les dresseurs et les dresseuses retournent au village Jubilife pour se préparer à leur prochaine tâche. Lorsque les dresseurs quittent le village Jubilife pour partir en excursion, leur premier arrêt est l’un des camps de base qui leur sert d’avant-poste pour leur travail. Ces camps de base sont plus que de simples points de départ : les dresseurs peuvent s’arrêter pour se reposer pendant une excursion, laissant leur équipe de Pokemon récupérer leur santé, ou utiliser l’établi d’un camp de base pour fabriquer des objets.

Au fur et à mesure que les dresseurs et les dresseuses progressent pour remplir le Pokedex et monter en grade en tant que membre de l’équipe Galaxy, ils rencontrent des personnages intéressants et des Pokemon uniques vivant dans la région d’Hisui.

Au niveau des mécaniques de jeu, voici ce qui est prévu dans Pokemon Legends: Arceus :

Rencontrez les Pokemon : les Pokemon vivent en toute liberté dans divers environnements de la région, allant des plaines, aux forêts en passant par les plans d’eau, pour n’en citer que quelques-uns. Certains comportements de Pokémon, et même certaines espèces, n’apparaîtront que sous des conditions spécifiques, comme à des moments précis de la journée ou sous une météo particulière

Observez les Pokemon pour connaître leurs tempéraments : chaque espèce de Pokemon sauvage réagira à votre présence de façon différente. Certaines vous attaqueront sans sommation, alors que d’autres prendront la poudre d’escampette dès qu’ils vous apercevront. Vous devrez adapter votre approche en fonction du tempérament des Pokémon afin de réussir à les attraper avec succès

Affaiblissez les Pokemon en combat avant de les attraper : les combats peuvent être une étape essentielle de la capture d’un Pokemon. Les Pokemon sauvages seront plus faciles à capturer après avoir été affaiblis en combat

Visez attentivement et lancez une Poke Ball : vous pouvez tenter d’attraper des Pokemon sauvages en leur lançant des Poke Balls. Lorsque vous croisez un Pokémon que vous souhaitez attraper, approchez-vous de lui, puis tenter de le capturer à l’aide d’une Poke Ball. Visez avec soin et lancez votre Poke Ball au bon moment sous peine de rater votre chance ! Si le Pokémon sauvage ne s’échappe pas de la Poke Ball, alors le tour est joué!

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca