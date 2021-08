Quake apparaît sur le site officiel de l’ESRB

Les rumeurs d’un traitement actualisé de la franchise Quake vont bon train. Nous savons que le FPS fête ses 25 ans et qu’il sera en vedette lors de l’événement QuakeCon 2021 qui débute aujourd’hui et se termine samedi. Un coup d’œil à la programmation officielle nous prépare à un survol de son histoire, mais aussi à des joutes dans Quake Champions (2017), le petit dernier créé par id Software.

Il y a fort à parier sur le retour de Quake, mais nous ne savons pas encore sous quelle forme. Un remaster? Un remake? Un reboot à la Doom (2016)? En tout cas une chose est certaine, il y a de l’action dans les coulisses, car une fiche ESRB à cet effet vient d’être découverte. Voici une traduction libre de la description officielle :

« Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne dans lequel les joueurs et les joueuses jouent le rôle d’un soldat qui voyage dans le temps pour empêcher une force maléfique de détruire l’humanité. Ils ou elles traversent des environnements médiévaux labyrinthiques et utilisent des fusils à pompe, des pistolets à clous et des lance-grenades pour tuer divers ennemis (par exemple, des zombies, des forces démoniaques, des scorpions, des humains) dans des combats frénétiques à l’arme à feu. Les batailles sont accompagnées de bruits de tirs, de cris de douleur et de grosses explosions. Les effets d’éclaboussures de sang sont fréquents, et plusieurs attaques font exploser les ennemis en morceaux sanglants. Certaines zones montrent des parties de corps mutilés sur le sol ou tombant des plafonds ».

Ce Quake est classé M pour Mature (17 ans et +). Il est prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One et Xbox Series. Une donnée un peu surprenante considérant que Microsoft a acheté ZeniMax en 2020. Le studio id Software répond de l’éditeur Bethesda Softworks, qui était lui-même sous la tutelle de ZeniMax. En d’autres mots, Microsoft ne limitera pas ce nouveau (ancien?) Quake à ses propres plateformes, ce qui est louable comme attitude.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca