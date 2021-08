Opinion – Top 10 des jeux au visuel sublime sur GameCube

Hier avait lieu le fameux Pokemon Presents de Nintendo afin de parler des jeux de la franchise de Game Freak ainsi que de survoler à nouveau les jeux Pokemon Shining Pearl, Pokemon Brilliant Diamond et Pokemon Legends: Arceus. Depuis cette diffusion, plusieurs commentaires fusent de partout, mais un a grandement attiré mon attention :

Source: Facebook – Nintendo Fans Qc

La dernière partie du commentaire stipule que le nouveau jeu de type monde ouvert, Pokemon Legends: Arceus, avait des textures dignes d’une GameCube.

Je me suis donc penché sur l’offre de ladite console pour mettre en place ce Top 10 des jeux au visuel sublime (pour l’époque!) sur Project Dolphin, aujourd’hui connue sous son nom officiel GameCube parue en 2001 en Amérique du Nord.

10 – Super Smash Bros. Melee

Sorti le 21 novembre 2001, Super Smash Bros. Melee (ou SSBM pour les intimes) est le deuxième jeu de combat populaire de Nintendo développé par HAL Laboratory. Il entrecroise de multiples personnages des franchises de Nintendo dont font partie Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Star Fox et Pokemon.

9 – Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader

Sorti le 18 novembre 2001, Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader est un jeu d’action développé par Factor 5 et LucasArts. Il est le second de la série Star Wars: Rogue Squadron. Jeu de lancement de la GameCube, il nous amène dans l’histoire de la première trilogie originelle (4, 5 et 6) dans la peau de Luke Skywalker ou de Wedge Antilles.

8 – Star Fox Adventures

Développé par Rare et Nintendo et paru le 23 novembre 2002, Star Fox Adventures était, à l’origine, le jeu Dinosaur Planet qui, à la demande de Shigeru Miyamoto, a été entièrement refait pour se transformer en jeu d’action de la franchise Star Fox. Il s’agit ici du seul jeu de Rare sur la GameCube. Qui plus est, c’est aussi le dernier jeu que le studio développera sur une console Nintendo avant d’être racheté par Microsoft.

7 – Pikmin 2

Jeu de puzzle et de stratégie, Pikmin 2 a été développé par Nintendo et mis en marché le 30 août 2004. Comme son prédécesseur, Pikmin 2 met l’emphase sur l’exploration d’une planète inconnue dans une perspective microscopique. Vous rencontrerez les fameuses créatures aux allures de plantes, les Pikmin, et les guiderez pour accomplir vos nombreux objectifs.

6 – The Legend of Zelda: Twilight Princess

Publié simultanément sur la nouvelle Wii et sur la GameCube le 19 novembre 2006, le jeu The Legend of Zelda: Twilight Princess devait être distribué exclusivement sur GameCube en 2005. Au final, il avait été repoussé afin de peaufiner son gameplay et ajouter plus de contenu. Ainsi, les développeurs ont pu créer un portage du jeu pour la nouvelle console qui fut lancé le 19 novembre 2006.

5 – Resident Evil 4

Paru le 11 janvier 2005, le jeu de survie et d’horreur de Capcom, Resident Evil 4, a débuté sa conception en 1999 pour la console PlayStation 2. Finalement, après plusieurs versions rejetées du jeu, la compagnie a décidé de lancer cette itération de façon exclusive sur la GameCube en 2005. C’était suite au fameux Capcom Five qui proposait cinq jeux exclusifs pour la GameCube. Finalement, le jeu sera lancé sur de multiples plateformes par la suite.

4 – F-Zero GX

Développé par Amusement Vision et publié par Nintendo, le jeu F-Zero GX a vu le jour le 25 août 2003. Il fait appel à une version améliorée de l’engin utilisé pour Super Monkey Ball. Il conserve le style visuel, la difficulté et la vitesse extrême des précédents titres. De plus, il propose pour la toute première fois un mode Histoire.

3 – Beyond Good & Evil

Ubisoft a lancé le jeu Beyond Good & Evil sur plusieurs consoles, dont la GameCube, en 2003. Le jeu d’action et d’aventure nous suit Jade, une journaliste d’investigation pratiquant les arts martiaux, qui tente de dévoiler les plans conspirationnistes d’extra-terrestres.

2 – Metroid Prime

Le premier jeu de Retro Studios, Metroid Prime, est paru le 19 novembre 2002. Il est également le premier jeu de la franchise à se vivre en mode « vue à la première personne ». Le développement de Metroid Prime revêt un caractère exceptionnel, car il s’agit de la première collaboration majeure de Nintendo avec une entreprise externe.

1 – Metroid Prime 2: Echoes

Toujours de Retro Studios, le jeu Metroid Prime 2: Echoes a été lancé sur la GameCube le 15 novembre 2004, soit près de deux ans après la sortie du premier titre de la nouvelle itération tri-dimensionnelle. Le jeu reprend les mêmes concepts que le premier titre, mêlant les phases de combat, de réflexion et de plateforming. Malgré sa très grande ressemblance avec le premier Prime, l’aspect graphique ainsi que la conception sonore ont été entièrement revus.

Un texte de Patrick Tremblay de Jeux.ca