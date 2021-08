Genshin Impact 2.1 : tout sur la mise à jour de septembre

Genshin Impact 2.1 apporte son lot de nouveaux paysages et d’histoires à Inazuma, de nouveaux personnages, de différents horizons et une toute nouvelle saison pleine d’événements et de récompenses.

Le développeur et éditeur mondial de divertissement interactif miHoYo annonce aujourd’hui la sortie de la mise à jour de version 2.1 de Genshin Impact, « Caresse sélénite sur les mortels », disponible dès le 1er septembre 2021. Cette mise à jour apporte son lot de nouveautés avec deux nouvelles îles de la zone d’Inazuma, trois nouveaux personnages jouables et une conclusion grandiose du chapitre de l’histoire principale prenant place dans cette nation agitée. Les joueurs et les joueuses auront également l’occasion de recevoir une quantité de récompenses lors des événements saisonniers pour célébrer le premier anniversaire de Genshin Impact, ainsi que de recevoir gratuitement Aloy, le personnage issu d’une collaboration exclusive.

Consécutivement à l’extension de grande ampleur de la version 2.0, l’histoire principale avec en son centre le Voyageur, l’Archon Électro, différentes forces et le peuple d’Inazuma touche à sa fin avec le dernier chapitre de la quête d’Archons d’Inazuma dans la version 2.1. Au fur et à mesure que l’histoire se dévoile, vous aurez la possibilité de visiter l’Île de Watatsumi, le bastion des forces de la Résistance aux paysages oniriques, ainsi que l’Île de Seirai, un lieu de désolation entouré de tempêtes incessantes. De nouveaux boss vous attendent, comme l’Hypostase Hydro, la Manifestation du tonnerre et Signora dans le nouveau Donjon de la conquête.

De plus, trois personnages importants d’Inazuma, la Shogun Raiden, Sangonomiya Kokomi et Kujou Sara s’ajouteront la liste des personnages jouables. Les quêtes d’histoire de la Shogun Raiden et de Kokomi seront également disponibles. La Shogun Raiden rejoindra l’aventure comme une manieuse d’arme d’hast Électro 5?, elle pourra infliger une grande quantité de dégâts tout en apportant des bonus à son équipe. Sangonomiya Kokomi, la Prêtresse divine de l’Île de Watatsumi et dirigeante de la Résistance sera aussi disponible comme personnage jouable 5?. Manieuse de l’élément Hydro grâce à un catalyseur, elle peut guérir efficacement ses alliés. Enfin, le dernier personnage à entrer en scène sera Kujou Sara, la générale de la Commission administrative dont la loyauté envers la Shogun est inébranlable. Archère munie d’un œil divin Électro, elle peut effectuer des attaques Électro à distance et apporter des bonus à son équipe.

En dehors d’Inazuma, le Festival de désilune arrive dans la prochaine saison. Ce moment en automne est une occasion où les amis et les familles de Liyue se rassemblent pour trinquer et déguster des spécialités locales. Pendant le festival, vous retrouverez Xiangling et Keqing pour cuisiner et goûter à une variété de plats locaux, puis faire des recherches sur les légendes et les origines de cette tradition célébrée au port de Liyue. Les amateurs de trésors pourront se livrer à une chasse au trésor géante à travers Liyue, Mondstadt et les Monts Dosdragon. Durant l’événement « Chercheur de lune », vous pourrez obtenir des récompenses et des ressources, dont une nouvelle épée à deux mains 4? « Illustre seigneur des mers », ainsi que son matériau de raffinement. En outre, tous les voyageurs pourront obtenir jusqu’à 10 pierres de la fatalité en participant à un événement de bonus de connexion quotidienne.

Le nouveau système de pêche sera également disponible dans la version 2.1. Vous pourrez bientôt attraper différentes variétés de poissons à travers Teyvat. Pêchez-les pour leur viande ou échangez-les contre des récompenses ainsi que des cannes à pêche à l’Association des pêcheurs. Grâce au bassin mystique, une nouvelle décoration à fabriquer dans la Sérénithéière, vous pourrez élever dans votre royaume les poissons ornementaux que vous aurez attrapés.

À partir de la version 2.1, Aloy la Salvatrice d’un autre monde sera le premier personnage 5? issu d’une collaboration disponible gratuitement. Atteignez un niveau d’aventure supérieur ou égal à 20 pour la recevoir pendant la version 2.1 sur PlayStation® et 2.2 sur toutes les autres plateformes.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca