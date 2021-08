Horizon Forbidden West repoussé au 18 février 2022

C’était un secret de polichinelle : le jeu d’action et d’aventure Horizon Forbidden West, comme bien d’autres productions AAA prévues en 2021, sera plutôt distribué l’année prochaine.

Guerrilla Games en a fait l’annonce sur le blogue de Sony. Au banc des accusés, la pandémie, encore et toujours : « C’est sans surprise que nos équipes ont été largement chamboulées par la pandémie mondiale. Nous nous sommes adaptés par rapport à de nouveaux flux de travaux, à de nouveaux protocoles et à d’autres défis… tout en assurant la sécurité de nos équipes et en priorisant un sain équilibre vie-travail », a déclaré Mathijs de Jonge, directeur du jeu Horizon Forbidden West.

« Aujourd’hui, nous sommes ravis de confirmer que la suite tant attendue sera distribuée à la fois sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 18 février 2022. Les précommandes débuteront le 2 septembre 2021, donc attendez-vous à plus d’informations la semaine prochaine », a-t-il ajouté. « Bien que la décision de repousser la sortie du jeu à 2022 n’a certainement pas été facile, nous aimerions prendre un moment pour remercier tous nos fans pour leur soutien inébranlable. Nous savons à quel point vous avez hâte d’être réunis avec Aloy et ses amis, de poursuivre son histoire, et d’explorer un nouveau monde encore plus dangeureux. Votre passion, votre art, votre cosplay, vos photos numériques et vos vidéos ont une valeur inestimable pour nous ».

Question de panser un peu cette blessure, Guerrilla Games a confirmé l’arrivée aujourd’hui même d’une mise à jour de performance pour Horizon Zero Dawn sur PlayStation 5. Celle-ci vise 60 images par seconde (FPS) et est offerte gratuitement.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca