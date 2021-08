DEEEER Simulator sèmera le chaos à compter du 25 novembre

C’est à se demander quelle thématique n’est pas encore exploitée par le genre simulator de nos jours. DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game vous place aux commandes d’un cerf hors de contrôle dans un contexte urbain. Le cousin de Goat Simulator, en quelque sorte.

Playism et Gibier Games ont annoncé que leur production loufoque sera distribuée dès le 25 novembre. Elle était offerte sous forme d’accès anticipé depuis un moment sur PC (Steam). Par la même occasion, l’équipe de développement a annoncé l’ajout de versions PlayStation 4, Switch et Xbox One.

Une édition physique de DEEEER Simulator sera commercialisée uniquement au Japon. Son prix sera de 3980 yens (environ 45 $), ce qui inclut un la trame sonore sur disque (17 chansons), le DLC Deer Final Evolution Pack, un permis de chasse fictif et une jaquette réversible créée par l’artiste sattou.

À propos de DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game

Développé par le studio indépendant japonais Gibier Games, DEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game vous permet d’incarner un cerf. Ce titre est décrit comme un « jeu de destruction de ville à petit feu ». Vous pouvez passer vos journées à gambader, à profiter d’une vie paisible avec les autres animaux de la ville. Ou bien, vous pouvez utiliser votre cou extensible et vos bois pointus pour détruire complètement tout ce qui vous entoure. Inutile de dire que si vous choisissez la voie de la destruction, la police vous tombera dessus. Si vous voulez éviter une fin tragique, vous savez sur qui pointer vos « armes ».

DEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game est initialement sorti sur PC (Steam) en tant que jeu en accès anticipé en janvier 2020. Maintenant que le développement est entré dans sa phase finale, nous sommes ravis d’annoncer la sortie de la version complète du titre le 25 novembre sur Steam, Switch, PlayStation 4, Xbox Series X?S, et Xbox One, avec sept langues supplémentaires prises en charge (coréen, italien, néerlandais, français, espagnol, portugais, russe).

La version complète propose un scénario étendu et un combat épique contre un boss de la fin.

De plus, la version Switch comprend un mini-jeu Cowthello qui permet de jouer en ligne contre un autre joueur.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca