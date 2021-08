Hunt Showdown : l’événement Light the Shadow bat son plein

Les chasseurs autochtones débarquent dans le bayou du jeu Hunt Showdown. Dans le but de célébrer leur arrivée, Crytek vous offre la chance d’en recruter deux gratuitement. Il suffit de participer à l’événement Light the Shadow qui se déroule du 25 août au 22 septembre et de compléter les deux chemins de l’ombre en accumulant des points d’événement. Vous aurez également la chance de déverrouiller un arc de chasse, un tomahawk ainsi que plusieurs éléments cosmétiques légendaires pour votre arsenal. Voici comment vous pouvez mettre la main sur tout ce butin :

Percer l’ombre dans Light the Shadow

Si vous optez pour le chemin de l’arc de chasse en premier, vous aurez accès à la passe d’événement qui vous permettra de mettre la main sur, eh bien, l’arc de chasse. Elle vous donnera aussi accès à trois types de flèches spéciales, soit : la flèche empoisonnée, la flèche Concertina et la flèche à fragmentation.

Si vous accumulez suffisamment de points, vous aurez la chance de déverrouiller deux nouveaux traits de caractère pour vos chasseurs. Le trait Dewclaw augmente la force des attaques de mêlée de l’arc à flèche. Le trait Hundred Hands, quant à lui, augmente la puissance de l’arc à sa tendue maximale par 25 % et réduit le balancement de l’arme pendant la visée.

Les amateurs d’éléments cosmétiques ne seront pas laissés pour compte puisque ce chemin vous permettra de vous nantir de deux cosmétiques légendaires d’armes : Faultless pour le pistolet Caldwell Conversion ainsi que The Wayfinder pour l’arc à flèche. Et si vous réussissez à compléter cette voie avant la fin du temps alloué, la chasseuse « L’exilée » rejoindra vos rangs.

Fendre l’ombre dans Light the Shadow

Si vous choisissez de suivre ce chemin, il vous ouvrira la porte vers la hache de lancer ainsi que son élément cosmétique légendaire, le Tomahawk. Vous aurez aussi l’occasion de déverrouiller le trait de caractère Assaillant, qui augmente le dommage infligé avec la hache et les couteaux de lancer.

Avec assez de points d’événement, cette voie vous permettra de vous procurer un autre élément cosmétique légendaire d’arme appelé Bayou Phoenix pour le Winfield Marksman. À la fin du chemin, le chasseur « Le troisième fils » rejoindra votre équipe.

Bien entendu, il vous sera possible de compléter les deux chemins au cours de l’événement, mais vous devrez terminer celui que vous aurez choisi en premier avant d’entamer le deuxième. Chaque voie requiert 1000 points de participation afin d’atteindre la récompense finale. Les chemins comprennent également quelques récompenses secondaires, dont des dollars Hunt et des Blood Bonds.

Marcher sur le chemin de l’ombre

Afin de progresser vers les récompenses de l’événement, vous devrez accumuler des points. Les points se cumulent en performant certaines actions au cours d’une partie. Vous conserverez les points ramassés durant le jeu même si votre chasseur ne survit pas à sa chasse. Vous gagnerez des points en :

Éteignant des bûchers (2 points)

Tuant une Hive avec un arc (2 points)

Tuant un Armored avec une hache de lancer (2 points)

Activant un ward d’événement (4 points)

Tuant un boss (4 points)

Vidant les poches d’un chasseur mort (5 points)

Les points sont partagés avec les autres membres de votre équipe, ce qui veut dire que vous n’êtes pas obligé d’être la personne qui performe l’action pour bénéficier des points. Vous pourrez utiliser votre dark sight pour vous aider à localiser les bûchers ainsi que les wards dans votre environnement immédiat. La vision de base étant de 10 mètres autour de vous, vous serez probablement tenté d’utiliser une fiole de vapeurs afin d’augmenter celle-ci. Quelques fioles de niveau un vous seront données en commençant l’événement, mais si vous désirez vous en procurer davantage ou opter pour des fioles plus puissantes, vous devrez débourser des Blood Bonds dans le magasin du jeu.

L’événement vous offre également la possibilité de vous procurer deux autres chasseurs amérindiens légendaires, disponibles dans le magasin du jeu. Le premier, The Wayfarer, se vend au coût de 800 Blood Bonds. Pour le deuxième, vous devrez par contre ouvrir votre portefeuille. Teche Wraith se vend en tant que contenu additionnel (DLC) et fait partie d’un ensemble comprenant aussi deux éléments cosmétiques légendaires d’armes. Pour ceux et celles qui s’intéressent au contenu additionnel payant, la majorité des DLC de chasseurs et de cosmétiques légendaires sont en rabais, ceux-ci variant de 10 % à 70 % du prix d’origine.

Ne tardez pas trop à accumuler des points d’événement si toutes ces récompenses vous intéressent puisqu’elles ne seront plus disponibles après le 22 septembre. Bonne chasse à tous et à toutes!

Un texte de Karlène Gatien de Jeux.ca