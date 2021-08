Les Spice Girls bientôt de retour avec un jeu vidéo en ligne

Dans le genre « quelle année sommes-nous? », cette nouvelle fait bien l’affaire. Le groupe pop Spice Girls, qui avait fait fureur dans les années 90, revient à la charge… avec un nouveau jeu vidéo en ligne.

La nouvelle a été partagée par le tabloïd The Scottish Sun. On y apprend que le groupe britannique se réunira à nouveau en 2021, sans Victoria Beckham. Elle préfère se dorer la couenne à Miami. En vérité, elle se consacrer à son entreprise de mode et elle a le trac, donc fini les bains de foule.

Mel B, Emma Bunton, Melanie C et Geri Halliwell se sont rencontrées il y a quelque temps pour enregistrer du contenu original qui sera utilisé dans le jeu en ligne.

« Les Spice Girls explorent une toute nouvelle façon de créer des projets, mais celui-ci est vraiment excitant pour elles : leur propre jeu. Les quatre femmes se sont réunies mardi dans nos studios pour filmer des scènes. Elles espèrent que l’attente ne sera pas trop longue avant que les fans puissent voir ce contenu, car c’est quelque chose qu’elles préparent depuis un moment », a indiqué une source proche du projet.

« C’est l’une des nombreuses choses en préparation, y compris un film d’animation, et elles espèrent que le jeu contribuera à célébrer l’héritage des Spice Girls. Elles désirent repartir en tournée dès que possible. Entretemps, elles apprécient créer ces projets originaux, qui généreront un max de fric ».

Bon, je ne suis pas persuadé par l’attrait d’un jeu Spice Girls, mais laissons la chance à ces anciennes vedettes de me dire what I really, really want…

Ce n’est pas la première fois que le groupe tente sa chance dans l’industrie. En juillet 1998, Psygnosis distribuait un projet développé par SCE Studios Soho : Spice World. Une des pires catastrophes de la PlayStation qui lui a valu « l’honneur » du pire jeu cette année-là selon plusieurs publications de l’époque.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca