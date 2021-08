Splitgate : la saison 0 est là!

Splitgate présente sa saison 0

Après nous avoir fait croire que le jeu allait rester en bêta pendant une durée indéterminée, les développeurs de 1047 Games lèvent le voile sur la saison 0 de Splitgate. C’est sur la scène virtuelle de l’Opening Night Live de la Gamescom que la bande-annonce a été diffusée. Mais qu’apporte concrètement cette saison inaugurale?

Tout d’abord, on note une légère refonte du menu principal qui devient beaucoup plus fourni, d’aucuns diraient un peu trop. Le jour de l’annonce, la file d’attente était conséquente mais tout semble être revenu à la normale désormais. La Battle Pass comprend tout un ensemble d’éléments cosmétiques pour personnaliser votre avatar. On trouve également une nouvelle carte, Karman Station. Il s’agit d’une version remaniée de la carte Outpost.

Des modes de jeux retravaillés

Par ailleurs, les modes de jeu sont plus clairement séparés. D’un côté, on a la partie pour le jeu occasionnel (Casual) avec deux choix : occasionnel (Casual) ou Team Rumble. Ce dernier inclut des modes de jeu modifiés comme le Big Head Snipers qui, comme son nom l’indique, impose des têtes surdimensionnées aux joueurs pour des tirs à la tête plus faciles. C’est ici que l’on trouve aussi le mode Zombie VIP qui consiste à n’équiper que le VIP d’une arme à feu, en l’occurrence un fusil à pompe, tandis que les autres participants n’ont qu’une simple batte à leur disposition.

De l’autre côté, on a les parties classées (Ranked) réparties en trois modes distincts : 4 contre 4, 2 contre 2, 3 contre 3. Ici, les modes de jeux sont plus limités avec Domination et King of the Hill seulement en 4 contre 4 par exemple. Mais l’objectif n’est pas le même non plus. Là, on joue pour gagner. Même si Splitgate reste toujours aussi fun. C’est bien cela le plus important.

On note aussi l’apparition de la Final Kill Cam, un replay qui vient clôturer la partie en cours une fois l’objectif atteint ou le temps écoulé.

Enfin, les fonctionnalités qui ne semblaient pas fonctionner avant, comme les bonus de saison, sont désormais activées. Que la fête commence!

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca