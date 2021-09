Big Brain Academy : testez vos connaissances en décembre

Pour la période des Fêtes qui approche, préparez-vous à vous remuer les méninges grâce à Big Brain Academy: Brain vs. Brain sur Switch, un nouveau jeu multijoueur amusant auquel tout le monde peut participer.

Après vous être procuré ce jeu, si facile à comprendre mais ô combien difficile à maîtriser, vous pourrez mesurer votre esprit à celui des autres dans une série d’activités conviviales et amusantes qui testeront à la fois vos réflexes et votre matière grise. De plus, avec la possibilité pour chaque joueur de choisir leur propre niveau de difficulté, des participants de tous les âges et de tous les niveaux d’apprentissage pourront se faire compétition dans des défis qui mettront à l’épreuve leur mémoire, leur sens d’analyse, leurs compétences d’identification et plus encore. (Si vous êtes capable de répéter toutes ces aptitudes sans regarder, vous êtes déjà sur la bonne voie pour remporter tous les défis de mémoire!)

En plus des modes multijoueur amusants, Big Brain Academy: Brain vs. Brain comprend également des options pour jouer en mode solo, parfaites pour les exercices quotidiens afin d’aider à affiner et améliorer votre pointage cérébral. Une façon agréable de commencer la journée ou de se détendre le soir. Et avec la puissance portable de la Switch, vous pouvez vous mettre au défi n’importe quand et n’importe où!

« Big Brain Academy: Brain vs. Brain présente du contenu facile à prendre en main, ainsi qu’une variété de modes de jeu accessibles et qui s’adaptent parfaitement à la famille de consoles Switch » a déclaré Nick Chavez, vice-président principal des ventes, du marketing et des communications de Nintendo of America. « Il s’agit d’un jeu intelligent pour les esprits de tous âges : idéal pour les fêtes en famille ou une petite compétition amusante entre amis ».

Dans Big Brain Academy: Brain vs. Brain, la base du jeu consiste en un certain nombre d’activités mentales différentes. Elles sont composées de cinq catégories : identifier, mémoriser, analyser, calculer et visualiser. Elles mettront toutes votre cerveau au défi de différentes manières. Ces activités peuvent être jouées en solo, avec jusqu’à trois autres joueurs en mode local* ou même contre des cerveaux du monde entier en utilisant les données d’autres joueurs téléchargées sur Internet.**

Lorsque vous jouez à plusieurs, jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter « cerveau contre cerveau » afin de remporter le plus de points en complétant rapidement des activités. En ajustant la difficulté de la plus facile (niveau enfantin) à la plus difficile (super expert), les activités changeront : le réglage le plus difficile représentant tout un défi! De plus, chaque joueur peut définir son propre niveau de difficulté pour équilibrer le terrain de jeu, afin que les enfants puissent même affronter leurs parents sans craindre que l’un d’eux ne prenne du retard!

Mais de ne pas sortir victorieux d’une intense bataille cérébrale en mode multijoueur, ce n’est pas la fin de votre histoire synaptique! Le jeu comprend un mode pour s’entraîner afin de refaire l’expérience de vos activités préférées et de remporter des médailles et les meilleurs pointages. Il s’agit d’un excellent moyen d’améliorer vos compétences! Donc, la prochaine fois que vous rivaliserez avec vos amis ou votre famille dans un match multijoueur, vous aurez peut-être une meilleure chance d’émerger vainqueur avec le cerveau le plus musclé de tous!

Il existe également un autre mode dans Big Brain Academy: Brain vs. Brain qui testera vos aptitudes dans une série de cinq activités. À la fin de celui-ci, le Dr Lobe (votre hôte distingué et guide dans le jeu) vous présentera votre pointage cérébral. Visez le meilleur pointage et vous augmenterez peut-être vos chances dans la prochaine bataille cerveau contre cerveau! Des tests réguliers vous rapporteront des pièces de monnaie dans le jeu, qui peuvent être utilisées pour déverrouiller des costumes pour votre avatar. Tester votre cerveau est toujours plus amusant quand on est habillé comme un adorable chaton!

Vous pouvez même défier les données de jeu fantômes de votre famille, ou vous connecter en ligne** pour combattre celles de vos amis ou de joueurs aléatoires du monde entier en mode bataille fantôme. Améliorez votre classement pour montrer vos compétences aux gens de partout sur le lobe… euh… sur le globe!

Big Brain Academy: Brain vs. Brain sera disponible exclusivement sur la famille de consoles Switch, y compris la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch (Modèle OLED) dès le 3 décembre prochain au prix de détail suggéré de 39,99 $.

La Nintendo Switch offre une fonction de contrôle parental qui permet aux adultes de gérer le contenu accessible par leurs enfants. Pour davantage d’informations sur ses autres fonctionnalités, visitez le https://www.nintendo.com/fr_CA/switch/.

*Des accessoires additionnels pourraient être nécessaires pour le mode multijoueur. Certains accessoires sont vendus séparément.

**Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont nécessaires pour utiliser les fonctions en ligne. Pas offert dans tous les pays. Une connexion Internet est nécessaire pour accéder aux fonctions en ligne. Des termes s’appliquent. nintendo.com/fr_CA/switch/online-service/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca