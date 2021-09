PlayStation Plus : voici l’arrivage de septembre

Sur son blogue officiel, Sony a annoncé les nouveaux jeux qui seront disponibles en téléchargement pour les abonnés de son service PlayStation Plus.

En septembre sur PlayStation 5, Overcooked: All You Can Eat! promet de faire plaisir dans ses cuisines loufoques. Cette version ultime regroupe les deux premiers jeux de la série avec tout le contenu additionnel à ce jour. Au total, des centaines de niveaux et de défis hors du commun sont au menu avec possibilité de partager l’expérience en coopération sur le même écran ou en ligne.

Du côté de la PlayStation 4, il y a d’abord le FPS multijoueur asymétrique Predator: Hunting Grounds. Le studio IllFonic place les joueurs soit dans le camp des commandos ou dans la peau du Prédateur qui doit les traquer. Le jeu n’est plus très populaire sur Steam, mais il avait été très bien reçu par les fans. Cette addition au service PlayStation Plus devrait raviver l’intérêt sur console environ un an et demi après sa sortie.

Toujours sur PlayStation 4, l’agent 47 reprendra du service dans Hitman 2. Le jeu d’action et d’infiltration développé par IO Interactive est compatible avec tous les niveaux de Hitman (2016), ce qui est une réelle valeur ajoutée pour les fans du genre « meurtres et puzzles ». La beauté du jeu réside dans sa multitude de façons d’attaquer les missions en faisant appel à sa créativité morbide.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca