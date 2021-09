Xbox Game Pass : les nouveautés pour septembre 2021

Le Xbox Game Pass s’étoffe pour septembre 2021

Pour le mois de septembre 2021, Xbox nous gâte avec une belle variété de jeux. Dès le 2 septembre, les joueurs sur consoles et PC pourront profiter de Surgeon Simulator 2, Signs of the Sojourner, Craftopia (en accès anticipé), mais aussi et surtout Final Fantasy XIII (non disponible sur le cloud). Le treizième volet de la saga Final Fantasy avait été annoncé pour le service de Microsoft en 2019. Content de voir que ni l’entreprise de Seattle, ni celle de Tokyo n’ont oublié leur promesse faite aux joueurs ce jour-là. On regrette par contre que l’intégralité de la trilogie ne soit pas disponible en même temps vu à quel point les trois épisodes se répondent d’un point de vue scénario.

Mais ce ne sont pas les seuls jeux à intégrer le service. Dès le 7 septembre, ce sera autour de Crown Trick de les rejoindre. Puis de Breathedge, Nuclear Throne et The Artful Escape le 9 septembre.

Du côté des suppressions, Red Dead Online fera ses adieux le 13 septembre donc assurez-vous de profiter de la promotion si vous souhaitez continuer à jouer au titre de Rockstar. Même chose pour Company of Heroes 2 (PC), Disgaea 4 (PC), Forza Motorsport 7 (cloud, console, et PC), Hotshot Racing (cloud et console), The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (cloud, console, et PC), Thronebreaker: The Witcher Tales (cloud et console) qui disparaîtront le 15 septembre.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca