Tokyo Game Show 2021 : tout ce que vous devez savoir

Pour la deuxième fois consécutive, le salon Tokyo Game Show 2021 se déroulera entièrement en ligne. Cet article regroupe toutes les informations utiles à propos de cet événement et sera mis à jour pour tenir compte des futures annonces.

Quand le Tokyo Game Show 2021 est-il prévu?

Le salon virtuel débute le 30 septembre et se termine le 3 octobre. En 25 ans, c’est la deuxième fois seulement que l’événement sera diffusé exclusivement en ligne.

Quelle est l’illustration principale du Tokyo Game Show 2021?

Chaque édition du salon TGS est accompagnée d’une illustration spéciale. Cette année, elle a été créé par l’artiste Kukka. Voici ses commentaires par rapport à son œuvre : « Nous avons toujours des jeux autour de nous, et ils apportent des couleurs à nos vies. Je pense aussi, personnellement, que les jeux sont indispensables dans ma vie. J’ai choisi des couleurs qui rendraient les gens heureux et joyeux, et j’ai présenté un large éventail de motifs, allant de la mode aux images de jeux les plus récents, en passant par des images rétro. Je suis honoré de créer le visuel principal de TGS pour la deuxième année consécutive. Merci beaucoup! »

Dans un même ordre d’idée, l’organisation a rafraîchi son logo officiel pour commémorer ses 25 ans d’existence :

Est-ce que le Tokyo Game Show 2021 sera présenté en réalité virtuelle?

Oui! Le concept avait été testé en 2020 et sera de retour cette année. « Grâce à l’expérience de jeu en réalité virtuelle, TGS2021 ONLINE apportera de nouvelles façons de profiter du TGS avec de nouvelles surprises. Les détails seront annoncés à une date ultérieure ».

Qui organise le Tokyo Game Show 2021?

La Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) en coopération avec Nikkei BP et DENTSU, Inc.

Quel est le thème principal du Tokyo Game Show 2021?

« Nous aurons toujours des jeux ». Selon l’organisation, « Ce thème exprime le souhait de recréer le Tokyo Game Show pour les 25 prochaines années et de créer un avenir passionnant avec tous les amateurs de jeux ».

À quoi peut-on s’attendre en termes d’organisation?

Ce sera le deuxième événement en ligne après 2020 avec une formule de contenu améliorée. La CESA a confirmé le retour du streaming des programmes officiels qui ont été populaires l’année dernière ainsi que des rencontres d’affaires en ligne. Il y aura aussi une nouvelle fonction de démonstration en version d’essai.

Autrement, l’organisation a préparé un lieu physique au centre de convention Makuhari Messe où la presse (télévision, journaux, magazines, sites web, etc.) et les personnes influentes (commentateurs de jeux, journalistes, etc.) pourront se rencontrer. Le but est de créer un environnement pour interviewer les exposants et jouer à des démos des titres des exposants. Avec l’aide de la presse et des influenceurs, l’organisation compte promouvoir l’attrait des jeux et de l’action au TGS2021 au plus grand nombre de personnes possible.

Est-ce qu’il y aura des diffusions en anglais?

Les programmes officiels de l’organisateur et des exposants seront diffusés en ligne pendant quatre jours sur YouTube, Twitter, niconico, Twitch, Facebook, Douyin, DouYu, bilibili et d’autres plateformes vidéo de premier plan au Japon et à l’étranger. Ces dernières diffuseront en continu au Japon, en Europe, aux États-Unis et en Chine. En plus de la version japonaise (version originale), une version d’interprétation simultanée en anglais sera diffusée en parallèle pour tous les programmes de cette année.

Qu’est-ce que la version d’essai démo?

En coopération avec les boutiques en ligne des plateformes de jeux, l’organisation du Tokyo Game Show 2021 prépare une fonctionnalité qui permet aux aux amateurs de jeux de jouer gratuitement à des versions d’essai de nouveaux jeux en ligne présentés au salon.

Qui seront les exposants du Tokyo Game Show 2021?

Capcom

Quand? Le 30 septembre de 22h à 22h50 (heure du Japon)

Le 30 septembre de 22h à 22h50 (heure du Japon) Site officiel : https://www.e-capcom.com/sp/tgs2021store/

Konami

Quand? Le 30 septembre de 19h à 19h50 (heure du Japon) ainsi que le 2 octobre de 22h à 22h50 (heure du Japon)

Le 30 septembre de 19h à 19h50 (heure du Japon) ainsi que le 2 octobre de 22h à 22h50 (heure du Japon) Quoi? Beat Arena, eFootball, Power Pro Kun Pocket R, Tokimeki Memorial Girl’s Side 4th Heart, Yu-Gi-Oh! Master Duel, Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyo Battle Royale!!, Alba: Wildlife Adventure, A Space for the Unbound, Astria Ascending, The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, Metallic Child, nouveau tire de Kuroneko-san, nouveaux jeux de Playism et Oiizumi Amuzio.

Koei Tecmo

Quand? Le 2 octobre, de 20h à 20h50 (heure du Japon)

Le 2 octobre, de 20h à 20h50 (heure du Japon) Quoi? Nobunaga’s Ambition: Shinsei, Dynasty Warriors 9 Empires, Blue Reflection: Second Light et un jeu inédit

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca