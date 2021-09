GamerVacciné_e, une initiative pour encourager les jeunes montréalais à se faire vacciner

L’industrie du jeu vidéo du Québec et la Direction régionale de santé publique de Montréal unissent leurs efforts pour encourager les jeunes de 12 à 25 ans à se faire vacciner grâce à l’initiative #GamerVacciné_e.

La Guilde du jeu vidéo du Québec lance un appel à tous les gamers et à toutes les gameuses à participer au mouvement. Ce groupe représente plus de 50 % de la population, et cette proportion est encore plus importante à cet âge. Pour augmenter la couverture vaccinale de ce groupe cible, nous avons mobilisé les studios de jeu vidéo autour d’une campagne qui se décline en deux volets :

Un concours parmi tous les jeunes vaccinés

Tous les jeunes de 12 à 25 ans ayant reçu au moins une dose de vaccin dans une clinique de Montréal et ayant partagé le mot-clé #GamerVacciné_e sur leurs réseaux sociaux (publication Instagram, publication Facebook, vidéo TikTok ou tweet) entre le 25 mai et le 1er octobre 2021 à 23h59 seront éligibles au tirage de bourses d’études d’une valeur totale de 25 000 $. Le tirage aura lieu le 15 octobre 2021 et les gagnants devront présenter une preuve de vaccination pour récupérer leur lot.

Des journées thématiques au Palais des congrès : 11 et 12 septembre 2021

Les jeunes sont également invités à se faire vacciner les 11 et 12 septembre de 8 h à 20 h au Palais des congrès de Montréal, avec ou sans rendez-vous. Des animations auront lieu dans la salle de repos; des télévisions diffuseront des séances de jeux en direct (streaming), des cosplayers seront présents et des cadeaux seront distribués à tous les jeunes vaccinés sur place jusqu’à épuisement des stocks (clés de jeux, t-shirt de la campagne et objets promotionnels de studios participants).

Informations et règlements du concours : www.laguilde.quebec/vaccination

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca